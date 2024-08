Ik zocht op AliExpress naar spotgoedkope alternatieven voor dure kunst

Wat is er mis met wat er aan je muur hangt? Ga voor je bank staan, kijk goed naar wat erboven hangt en wat je daarbij voelt. Misschien is een verkeersbord niet meer zo pakkend wanneer je dertig bent? Of stoor je je diep van binnen aan de gele taxi’s in de zwart-witfoto van New York omdat je de hele tijd denkt post-its in je ooghoek te zien? Dan is het tijd om de dagelijkse rompslomp te doorbreken met een nieuw kunstwerk.

Maar wat? Het probleem met kunst is dat het veel geld kost. Logisch, want dat doek van die ene kunstenaar aangesloten bij dat leuke galerietje is waardevol omdat er maar één van is. Als dit schilderij wordt omgezet in een print om vervolgens massaal geproduceerd te worden, dan zal de prijs dalen.

Toen ik door AliExpress scrolde, de verzamelplek van veel voor weinig, zag ik dat hun massaproductie niet per se getekend is door prints of reproducties. Veel van de doeken die er verkocht worden, zijn op zichzelf staande kunstwerken en sommige olieverfdoeken zijn zelfs handgeschilderd.

Maar door wie? Uit nieuwsgierigheid mailde ik naar AliExpress met de vraag: “Do you maybe know who the artist is and what the idea is behind the painting?” Ik kreeg als antwoord: “Dear friend, I am sorry I have no idea.” Ik realiseerde me dat het ego van de kunstenaar er in de wereld van AliExpress schijnbaar niet veel toe doet. Je betaalt dus niet voor iemands naam of de galerie, maar alleen voor verf op doek, uiteenlopend van pandaberen tot sekszeemeerminnen.

Ik ging op zoek naar wat hot is in de kunstwereld op Artsy.net, met in mijn achterhoofd de vraag wat ik graag boven iemands bank zou willen zien, in plaats van die gore IKEA-doeken. Vervolgens zocht ik op AliExpress vergelijkbare, unieke kunstwerken voor een zachtere prijs. Je vindt ze hieronder.

Wat je voor 5000 euro krijgt:

Bowie Aladdin-Sane (2017) Bradford J. Salamon. Vault Gallery, Cambria, USA. Te koop via Artsy

Een olieverfschilderij van Bradford J. Salamon, die van 1996 tot 1999 de officiële kunstenaar voor de Grammy’s was. Salamons interpretatie van David Bowies albumhoes voor Aladdin Sane is lekker levendig en precies het soort doek waar een minimalistisch wit nieuwbouwinterieur van opleeft.

Wat je voor 80 euro krijgt:

DAVID BOWIE Originele Kunstwerk TOP art olieverf werk-Britse Rock, glam rock, art rock, David Bowie schilderen-36″, T. Yong. Te koop via Aliexpress

T. Yong is volgens AliExpress een ware topartiest. Hij is hier wat dichter bij de albumhoes van Bowie gebleven dan Salamon, al heeft hij bij dit werk (de titel is DAVID BOWIE Originele Kunstwerk TOP art olieverf werk-Britse Rock, glam rock, art rock, David Bowie schilderen-36″) duidelijk een loopje genomen met de proporties van het gezicht van de popster. Je krijgt het handgeschilderde werk van olieverf thuis volgens het principe ‘oprollen en verzenden’, met een gratis verpakking eromheen.

Wat je voor 900 euro krijgt:

Downtown (2017) Frédéric Thiéry. Carre D’Artistes. Te koop via Artsy

Frédéric Thiéry’s levensfilosofie zit hem in zijn kunstwerken. In zijn schilderijen vervangt hij de traditionele onderwerpen van het verleden met speelse en gekleurde beelden vol plezier en harmonie. Downtown, 2017 is een werk waar je vrolijk van wordt en een doek dat je dagelijkse zorgen even doet vergeten.

Wat je voor 15 euro krijgt:

Stad Downtown New York Stedelijke Straten Moderne Foto Handgeschilderde Abstract Canvas Olieverf Handgemaakte Wall Art Voor LivingRoom, maker onbekend. Te koop via Aliexpress

Hoewel hij wel zijn signatuur op het doek achterlaat, blijft de kunstenaar van het werk Stad Downtown New York Stedelijke Straten Moderne Foto Handgeschilderde Abstract Canvas Olieverf Handgemaakte Wall Art Voor LivingRoom net als straatkunstenaar Banksy verder liever buiten beeld. Deze kunstenaar heeft duidelijk verstand van perspectief en de balans tussen kleur. In zes verschillende formaten te bestellen, afhankelijk van de grootte van de muur die je ermee wil bekleden.

Wat je voor tussen de 17.000 en 26.000 euro krijgt:

Euphoria (2014) Colette Calascione. Nancy Hoffman Gallery, New York. Te koop via Artsy

De Amerikaanse kunstenaar Colette Calascione laat zich inspireren door boeken en plaatjes uit het Victoriaanse tijdperk. Ze kopieert nooit letterlijk een foto. Als ze een figuur ziet die haar aanstaat, vormt de rest zich eromheen. Voor de exacte prijs van het werk Euphoria, 2017 kun je contact opnemen met Gallery Nancy Hoffman in New York, maar ga uit van een bedrag rond de 20.000 euro.

Wat je voor 65 euro krijgt:

Canvas Kunstwerk Pictures Voor De Muur Impression Woonkamer Achtergrond Mooie Naakt Vrouwen Handgeschilderde Olieverfschilderijen Fant, maker onbekend. Te koop via AliExpress

Wanneer je de Alixpress-app downloadt, kun je de exacte prijs van het werk Canvas Artwork Pictures For The Wall Impression Living Room Background Beautiful Nude Women Hand Painted Oil Paintings Fant van de nog onbekende kunstenaar op je telefoon bijhouden. De komende achttien uur kun je genieten van 25 procent korting. Het handgemaakte olieverfschilderij zal met een “roll met buis-systeem” (sic) geleverd worden.

Wat je voor 4700 euro krijgt:

Outside Looking In (2017) Greta Guzek. Ian Tan Gallery, Vancouver. Te koop via Artsy

De schilderijen van Greta Guzek worden gekarakteriseerd door hun kalmerende effect op de toeschouwer. Ze schildert vanaf haar huis in Sunshine Coast. De tropische kleuren in het schilderij Outside looking in geven een caleidoscopische energie, waarmee het een perfecte tegenhanger is voor je televisie.

Wat je voor 28 euro krijgt:

De beste pictures verf nummers diy schilderen originele digitale olie aanwezig decoratie zee de huis 40×50 cm, maker onbekend. Te koop via AliExpress

Wie zegt dat het moeilijk is om zo’n landschap schilderen? Met dit doe-het-zelfkunstwerk De beste pictures verf nummers diy schilderen originele digitale olie aanwezig decoratie zee de huis 40×50 cm kun je thuis aan de slag. Het enige dat je moet kunnen is tot tien tellen, en binnen no-time heb je een zelfgemaakt landschap aan je muur hangen. Nodig vrienden uit om het resultaat te komen bewonderen op je opening.

Wat je voor 14.000 euro krijgt:

Ferragamo Spotted (2014) Kelly Reemtsen. David Klein Gallery. Te koop via Artsy

Kelly Reemtsen laat met haar olieverfschilderijen zien dat vrouwen alles kunnen doen wat mannen ook kunnen, zelfs op hakken. Ze maakt gezichtsloze portretten van de moderne vrouw waar elke vrouw zich in zou kunnen verplaatsen. Het werk Ferragamo Spotted, tevens de naam van een bekend schoenmodel, is naast een subtiel statement ook een doek dat prachtig tegen de muur van je inloopkast zou passen.

Wat je voor 17 euro krijgt:

Schoenen JY 100% handgeschilderde olieverfschilderijen restaurant moderne thuis woonkamer frameloze schilderij MaHuaf, maker onbekend. Te koop via AliExpress

Het doek Schoenen JY 100% handgeschilderde olieverfschilderijen restaurant moderne thuis woonkamer frameloze schilderij MaHuaf is een honderd procent met de hand gemaakt olieverfschilderij, geschilderd op professioneel canvas met echte olieverf van Winsor & Newton. Een abstracte weergave van een schoen rechtstreeks uit de lijn ‘Hot Koop’.

Wat je voor 10.000 euro krijgt:

Sublime (2017) Raphaël Laventure. Art Life Gallery. Te koop via Artsy

De Franse kunstenaar Raphaël Laventure woont en werkt op het eiland Ibiza. “Ik leef voor het schilderen en zelfs wanneer ik slaap, denk ik aan schilderen,” zegt hij. Hij bewondert vrouwelijke gezichtsuitdrukkingen, en zijn werk leest als een ode aan vrouwelijkheid. Het werk Sublime, 2017 is een knaller voor aan de muur, iets waar je buren jaloers op zullen zijn.

Wat je voor 55 euro krijgt:

Handgeschilderde Olie Muur Kunstwerken Abstracte Vrouw Gezicht Moderne Olieverf decoratie Aangepaste en Groothandel, maker onbekend. Te koop via AliExpress

Onderaan het schilderij Handgeschilderde Olie Muur Kunstwerken Abstracte Vrouw Gezicht Moderne Olieverf decoratie Aangepaste en Groothandel staat een persoonlijke welkomstboodschap van misschien wel de kunstenaar (sic): “Welcome to my store, this is abstract face painting decoration oil on canvas, hope you guys will like it ,also customized and wholesale re welcomed ,anyway have a nice shopping time! Handmade oil painting!” Kortom: een abstract, gekleurd gezicht voor aan de muur dat binnen 27 dagen van jou kan zijn.