Ik zocht uit hoe het is om fulltime camgirl te zijn

Sinds streaming bestaat heeft de porno-industrie financieel veel voor z’n kiezen gehad. Aangezien mensen porno op websites uploaden en gratis bekijken, zijn de tijden van porno met een enorm budget, en veel geld voor de acteurs, voorbij. Tegelijkertijd heeft streaming ook een aanvulling op de porno-industrie voortgebracht die niet gekopieerd kan worden: webcamseks.



Voor de mensen die niet weten wat webcamseks is: klanten betalen om een livestream te bekijken of hebben een individuele videochat met een sekswerker. Het kan niet illegaal worden gekopieerd of gratis worden bekeken, omdat het hele punt ervan is dat het intiem en persoonlijk is – je hebt daadwerkelijk contact met de persoon op je scherm.

Videos by VICE

In de afgelopen tien jaar is webcamseks een enorm onderdeel van de seksindustrie geworden, en het blijft maar groeien. Er zijn veel camgirls die nu via social media inkomsten genereren en adverteren, dus op een bepaalde manier zijn het de nieuwe it-girls: het zijn rocksterren en influencers. Sommigen van hen hebben miljoenen volgers op Instagram.

Ik heb zoveel vragen over webcamseks. Waarom is het zo populair? Is webcamseks de toekomst van porno? Houden mensen ervan omdat het zoveel persoonlijker is?

Om antwoorden op deze vragen te krijgen, bezocht ik Studio 20, een webcamstudio in Hollywood en de grootste van de Verenigde Staten. Als je op een webcamsekssite inlogt of op een pornosite zit en er een webcamseksadvertentie verschijnt, lijkt het er vaak op alsof de vrouwen vanuit hun slaapkamer aan het werk zijn. Maar eigenlijk doen ze dat vaak vanuit studio’s, zoals Studio 20. In feite zijn dat gebouwen die gevuld zijn met ruimtes die ingericht zijn als slaapkamers.



Studio 20 voelt aan als de Paramount Pictures van de webcamseksindustrie. Je komt binnen en er zijn eindeloze gangen met overal kamertjes. Een daarvan is ingericht voor een surfmeisje, een is ingericht als meisjesachtige tienerkamer, er is een gevuld met teddyberen, eentje met een zwembad en er is een neppe badkamer met een bad. En het zijn allemaal sets, waarbij de ene kant een slaapkamer is en aan de andere kant een enorme monitor, camera, computer en professionele verlichting staat.

Het is een geweldige schijnvertoning. Je denkt misschien dat de vrouwen vanuit hun slaapkamers webcammen als ze vrije tijd hebben, maar nee: ze komen om 8 uur ’s ochtends naar de studio en blijven daar tot 6 uur ’s avonds. Ze werken 40 uur per week en betalen de studio vaak 50 procent van hun inkomen. In ruil daarvoor biedt de studio hen een publiek, een technische infrastructuur, een haar- en make-upassistent en kleding. Ze hebben zelfs mensen die de vrouwen kunnen trainen om te reageren op wat klanten leuk vinden en hoe ze zich aan hen kunnen binden.

Toen ik er was, deed ik een van de trainingen die ze aanbieden: een stoomcursus camgirl, om het zo maar te zeggen. Ik leerde dat je als camgirl in staat moet zijn om met seksuele verzoeken om te kunnen gaan en dat je een expert moet zijn op het gebied van alle soorten fetisjen, zodat je altijd weet waar je klanten het over hebben. Daarnaast moet je ook een soort van therapeut zijn. De trainer leerde me hoe ik moest reageren op verschillende fetisjverzoeken, wat ik moest dragen, hoe ik mijn make-up moest doen, hoe ik moest poseren en hoe ik met klanten moest omgaan. Volgens mijn trainer vinden mensen de over-de-top supersexy vrouw over het algemeen niet heel leuk. Ze willen iemand die wel knap is, maar ook gewoon normaal en chill is en met wie ze gewoon kunnen praten.

Maar hoe zit het met camgirls die geen studio’s gebruiken? Ik besloot om Ona Artist te spreken, die in wezen een webcamberoemdheid is (ze heeft 1,3 miljoen volgers op Instagram), om erachter te komen hoe haar leven eruitziet.

Je zou denken dat een beroemdheid op Instagram er alleen maar knap hoeft uit te zien, maar het is eigenlijk een fulltime baan. Ona Artist plaatst elke dag nieuwe foto’s en heeft elke maand een week vol fotoshoots. Ze beheert al haar social media zelf en heeft haar eigen website in elkaar gezet. Ze adverteert op Instagram en van daaruit kunnen mensen naar haar privésite gaan om webcamseks maar haar te hebben. Vanwege het beleid van Instagram kun je haar daar niet naakt zien, dus hoe meer je van haar wilt, hoe meer je betaalt en hoe explicieter het wordt. Het zit eigenlijk net zo in elkaar als elk ander online bedrijf.

Ik kreeg de kans om haar aan het werk te zien en realiseerde me dat ze een rol aanneemt als ze voor de webcam zit – op dezelfde manier als veel mensen in de media doen. Het is niet alsof ze drastisch anders is, maar als ze aan het werk is speelt ze een bepaalde versie van zichzelf, net zoals een actrice in een talkshow een lievere, leukere en meer betrokken versie van zichzelf speelt. Ze geeft een optreden: ze leest wat de klant wil, stelt vragen en neemt instrucies aan om een zo sexy mogelijke prestatie te leveren. Al die tijd manoeuvreert ze tussen de rollen van seksuele partner, therapeut en morele ondersteuner. Het is ontzettend emotioneel werk, zoals elke vorm van sekswerk. Ik denk dat we vaak vergeten dat werken in de seksindustrie in essentie werken in de dienstensector is.

Toch is het duidelijk dat Ona Artist echt van haar werk houdt. Mensen beginnen om verschillende redenen met sekswerk, maar waar mensen het niet vaak over hebben is dat sommige vrouwen zelfstandig sekswerk doen, omdat ze dat willen, omdat ze ervan genieten en omdat het goed verdient. Ona Artist begon met webcamseks omdat een foto van haar kont viral ging en ze zich realiseerde dat ze daar geld mee kon verdienen.

De webcamseksindustrie is een geweldige mogelijkheid voor sekswerkers, omdat het een stuk veiliger is dan wanneer je een op een met een klant bent. Camgirls moeten zichzelf natuurlijk nog steeds beschermen en ervoor zorgen dat mensen hun adressen of echte namen niet kunnen achterhalen. Dat zijn zaken waar iedereen in de seksindustrie zich zorgen over moet maken, of je nu een stripper bent of een escort. Maar camgirls hebben het voorrecht om vanuit hun huis of een studio te werken, waar ze geen dreiging van geweld of ziektes hebben. En ze hoeven niet om te gaan met een klant die simpelweg uit zijn mond stinkt.

In de media worden sekswerkers altijd afgeschilderd als tragische slachtoffers van drugsverslaving of mensenhandel. Maar dat is niet altijd het geval. Er zijn zoveel camgirls – en sekswerkers in het algemeen – die dat stereotype betwisten, en hun levens zijn vaak totaal anders dan we aannemen. Mijn onderzoek naar de webcamseksindustrie heeft dat zeker bevestigd.

Slutever zal vanaf mei 2017 op Viceland in Nederland te zien zijn.