Ik zocht uit of vieux in 2018 eindelijk een terrastrend wordt

Het is eind december, terwijl jij ingesneeuwd of natgeregend nog steeds het kerstdiner zit te verteren, is de drankwereld alweer in zonnige sferen: de nieuwe terrastrends worden nu gewatcht en geset. Afgelopen jaar was jenever bijvoorbeeld een trend. Dat is natuurlijk objectief smerig, maar misschien maakt het eindelijk de weg vrij voor mijn favoriete ondergewaardeerde lokale drank: vieux. Ik vroeg een trendwatcher of het nu eindelijk zo ver is. Maar laat ik eerst beginnen met een flashback naar het najaar van 2016, en mijn liefde voor vieux uitleggen.

“Weet je zeker dat je dat wil kopen?” zei de medewerker van de slijterij. Ik vroeg haar waarom ze niet van vieux hield. “Als je weet hoe dat gemaakt wordt…” zei de verkoopster. Ze wilde niet zeggen hoe, en ik kon het op internet ook nergens vinden. Ook zei ze: “…niemand koopt dit eigenlijk.” Maar geen van haar argumenten kon mij tegenhouden. “Mevrouw,” riep ik terwijl ik over de drempel stapte “Let u maar op, dit wordt de zomertrend van 2018.”

Videos by VICE

Ik voelde me een beetje aangevallen op mijn smaak. Terwijl ik heel goed weet waar ik het over heb. Wodka brandt in je luchtpijp, van whisky word je soezelig, gin is smerig behalve met tonic, van Jägermeister krijg je een plaktong, jenever was hipdoenerij en tequila is leuk maar ook een enorm gedoe met die citroen en dat zout. vieux is ideaal. Goedkoop, zoetig en het stijgt naar je hoofd in plaats van dat het naar je benen zakt.

De drank heeft een wat tragische geschiedenis: het begon als Nederlandse nep-cognac en werd ook als cognac verkocht, totdat Franse puristen gingen zeuren over de herkomstbenaming. Zo verloor het zijn luxe imago van de ene op de andere dag. De verkoopcijfers leden hier echter niet echt onder, tot ver in de jaren 80 bleven mensen massaal vieux bij hun cola gieten. Plebejers. Maar mixen is nog altijd beter dan negeren of zelfs verafschuwen, wat iedereen nu doet.

Mijn liefde voor vieux begon op een partyboot die betere tijden gekend had. Het was in de aanbieding, omdat niemand het kocht en de fles al te lang open stond. Vieux is het zielige schurftige zwerfkatje onder de sterke dranken. Zo’n katje dat een schop krijgt als hij lieve kopjes wil komen geven. De oude barman, in matrozenoutfit, pakte drie glaasjes uit de kast. Maar omdat de boot nogal schommelde, schoot hij steeds uit met de fles, waardoor één van de glaasjes voller werd dan de anderen. Het werd een zeer interessante avond, met veel emotionele ups en downs, maar dat hoort erbij. Vieux is vloeibare literatuur.

Tekst gaat verder onder de foto.

Na de nacht op de partyboot vatte ik het plan op om het te gaan populariseren. Op een festival smokkelde ik een fles naar binnen zodat ik lekker royaal kon doen. Maar niemand durfde het aan. “Vieux?” “Nee dank u.” Het kwam erop neer dat ik de hele fles in mijn eentje kon leegdrinken. Ik hoop voor mijn lever, dat ik dat niet gedaan heb, maar de feiten zijn, dat ik ‘s ochtends veel hoofdpijn had, en de fles weg was.

Ik heb nog veel meer gedaan in 2017, om van vieux een trend te maken. Ik heb zelfs wel eens ergens het idee gepitcht om literaire branded content voor de drank te gaan maken. Maar zelfs de vieux-merken zelf hadden geen budget om vieux te promoten. Afgelopen zomer was er op het VICE-kantoor een vieux-bar voor iemands verjaardag. Bij ons gebeurt altijd alleen het hipste van het hipste (zoals typen, en automaatkoffie drinken), dus mijn hart sprong op. Was dit de start van een wereldwijde movement, of een eenmalige losse flodder? Ik belde trendwatcher Vincent van Dijk, van trendbureau HBMEO. Zij maken elk jaar een lijst van de komende dranktrends, dus als er iemand weet of mijn voorgevoel klopt, is het Vincent.

Hoi Vincent, gaat vieux volgend jaar dan eindelijk de trenddrank worden?

“Euhm… haha. Vieux? Die staat niet op mijn lijstje.”

Waarom niet?

Waarom wel? Er staan genoeg andere dingen op, maar vieux niet.

Waarom jenever en gin wel dan? Vieux is veel lekkerder.

Je kunt natuurlijk zo een trend zetten, maar er zijn meer dingen nodig om een trend te creëren. Er zijn altijd wel trends op de achtergrond aanwezig, maar het moet wel opgepikt worden. Bij gin zag je bijvoorbeeld dat het hot was in Barcelona. Heel veel Nederlanders gaan naar Barcelona, en zagen daar die grote bellen gin. Die wilden ze hier ook gaan drinken. Vervolgens zie je dat de Gall en Gall ermee aan de haal gaat, en de horeca pikt het op en die zet een hele lijst met ginmerken op de menukaart. Dan is het overal verkrijgbaar, gaan mensen het drinken, en weten ze ook hoe ze het moeten drinken. Iedereen was natuurlijk benieuwd naar de opvolger van de gin-trend. Jenever heeft wel iets gedaan, want we ontdekten dat jenever de moeder van Gin was. Dat was in een tijd dat we heel erg op lokale producten waren gefocust.

Lokaal was dus een hele tijd heel relevant, maar nu niet meer?

Dat lokale is wel een beetje klaar. De economie doet het weer, mensen gaan weer reizen, mensen staan weer open voor internationale trends. Dat zie je terug in het glas en op het bord. Mensen bestellen liever een Brooklyn lager dan een lokaal biertje.

Wat wordt het volgend jaar?

We zijn er nu druk mee bezig. Een belangrijke trend wordt in ieder geval dat mensen heel bewust met alcohol omgaan. Meer alcoholvrije cocktails, dranken die lager in de alcohol zitten. Alcohol kan best, maar niet teveel alcohol. Dus als mensen drinken, drinken ze echt iets kwalitatiefs. Dure wijnen, cocktails of een mooi biertje. Een paar jaar geleden was het nog wel stoer als je brak op je werk verscheen, maar nu is dat een beetje zielig. Mensen zijn heel erg met hun gezondheid bezig, en passen op hun lichaam. Gezondheid en bewustzijn speelt ook in de drankjes een grote rol: ze zijn op basis van kruiden, groenten en vegan komt ook meer op.

Internationaal, kwalitatief, gezond, bewust. Dat zijn nou precies de enige goede eigenschappen die vieux niet heeft. Gaat het weer niet lukken?

Ik vind het wel echt zielig voor je hoor, ik denk dat dat nog een paar jaar duurt. Mensen kennen het wel van hun vader of hun opa, maar het moet worden opgepikt.

Er is wel een kans?

Bij limoncello is dat ook gebeurd. Dat dronk eigenlijk niemand vrijwillig, maar iedereen kende het van een fout Italiaans restaurant, dat je bij de rekening zo’n slechte bagger-limoncello kreeg. En ineens werd dat opgepikt en werd het hip. Bij vieux gaat het ook ooit nog een keer gebeuren.

Dus ik ben heel avant garde?

Ja, of je loopt heel erg achter of je loopt op de troepen vooruit. Laten we om de vijf jaar even contact houden om te kijken of het is gelukt.

Vincent, bedankt.