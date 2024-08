Ik zocht vrienden in de chatrooms van Soulseek maar er waren alleen nazi’s

Dankzij een veertigurige werkweek en gebrekkig ontwikkelde sociale vaardigheden wordt mijn vriendenkring steeds kleiner. Mijn vrije tijd besteed ik eenzaam in bed, kijkend naar Buzzfeed-filmpjes op YouTube, of bij mijn vriendin (ook in bed, maar zonder Buzzfeed-filmpjes, omdat ik me daarvoor schaam). Verder beperken mijn sociale interacties zich tot mijn collega’s, die ik onder werktijd probeer te negeren middels het dragen van een koptelefoon zonder daadwerkelijk naar muziek te luisteren, of buiten werktijd tijdens het drinken van bier, waar ik de gesprekken vaak gewoon langs me heen laat gaan.

Vroeger had ik ook weinig vrienden of sociale vaardigheden, maar toen viel er nog weleens wat te lachen in een of andere chatbox. Maar chatboxen, die bestaan bijna niet meer. TMF en Ilse zijn allebei dood en hoewel ICQ nog wel bestaat, ben ik daar denk ik te dom voor. Chatroulette bedient vooral liefhebbers van mannenpikken en ik beschik niet over de pedoseksuele neigingen die je nodig hebt om in te checken in het Habbo Hotel. Is er dan nergens een plek op het internet waar ik enorme hoeveelheden tijd kan doden? Waar kan ik mensen vragen om advies? Waar ontmoet ik nieuwe vrienden om leuke gifjes mee te delen?

Videos by VICE

Bijna had ik de moed opgegeven. Tot iemand me erop attendeerde dat het peer-2-peer file-sharingnetwerk Soulseek beschikt over een groot aantal chatrooms. Ik installeerde Soulseek een lange tijd geleden, toen ik nog weleens muziek downloadde, maar sinds ik net als de rest van de beschaafde wereld beschik over een spotify-premiumaccount, heb ik het niet meer opgestart. Het leven is werkelijk veel beter zonder 18.394 ongecategoriseerde mp3’tjes in een map ergens op je harde schijf (muziek is sowieso overrated. Buzzfeed-filmpjes, daarentegen…).

Goed, mijn nieuwe vrienden zullen dus waarschijnlijk verschrikkelijk saaie muzieksnobs worden, die om onverklaarbare redenen hun tijd doorbrengen in de chatrooms van Soulseek, maar hé, als ik één ding heb geleerd van mijn moeder, is het wel dat je bij het vinden van vrienden niet te kieskeurig moet zijn. Nu maar hopen dat er daadwerkelijk mensen in die chatrooms zitten. Ik kan het me eigenlijk niet voorstellen.

In Soulseek kan ik kiezen uit een stuk of 130 verschillende chatboxen, gerangschikt van veel naar weinig gebruikers en met namen die slaan op het soort muziek waarover gechat kan worden. De populairste chatroom heet ‘indie’ (toevallig ook het meest generieke genre, wier naam puur op het feit slaat dat de maker ervan niet leuk genoeg was voor een major label) en herbergt een indrukwekkende 145 gebruikers. Potjandorie. 145 potentiële vrienden. Goed, het zijn ongetwijfeld jankerds met baarden die Bon Iver luisteren, maar wat kan mij dat schelen. Ik hoef ze te zien noch te ruiken, dus dat is allemaal tiptop in orde.

Ik besluit om eerst een tijdje de kat uit de boom te kijken, om erachter te komen waar het gesprek over gaat. Als je een kamer vol mensen binnenstapt, begin je tenslotte ook niet direct te schreeuwen. Het gesprek gaat vrij abrupt van lekkere whisky naar moslimimmigranten. Dit lijkt me een uitgelezen moment om mezelf te introduceren.

“Hi!!”, begin ik enthousiast. “I’m looking for new friends. Glad I have found you all.” Het blijft even stil en mijn hart klopt in mijn keel. Zal ik geaccepteerd worden? Had ik erbij moeten zeggen dat ik ook wel een glas whisky lust?



Hm. Ik geloof niet dat ARNO DUEBEL ONE en ik vrienden gaan worden.



Ik probeer de chatroom +BlackMetal+. Daar gaat het, geheel tegen mijn verwachting in, een stuk beter. Ondanks de aanwezigheid van mensen met namen als DJ Auschwitz en Necropriest, is de sfeer gemoedelijk. Ik praat een tijdje met iemand die Friendly Poodle heet over kaas. Prima!



Hierna staakt het gesprek jammer genoeg. Ik heb wel trek gekregen van al dat gechat over kaas, dus ik zoek mijn heil in de chatroom ‘food’. Dat ik niet de enige ben die hier zijn heil zoekt, blijkt uit de wijze waarop ik door gebruiker penguin word begroet.



Helaas blijft ook hier mijn verzoek tot vriendschap onbeantwoord.



Een andere chatroom waar lekker gekeuveld wordt is Russia, maar dankzij een fikse taalbarrière valt hier voor mij weinig te beleven.

Ten einde raad probeer ik het op een wat alternatievere plek. Doorgaans moet ik niet zoveel hebben van complottheorieën, en als iemand in een gesprek iets uitbraakt als: “Ja maar David Icke zegt,” heeft mijn brein vaak de neiging om zich af te sluiten van de buitenwereld. Toch klik ik op de chatroom ^ILLUMINATI^awareness, omdat er flink wat mensen in zitten. Maar ja, je zult het altijd zien, die dekselse penguin is hier weer, met z’n antisemitische gezanik.

Ik probeer het nog een laatste keer in +BlackMetal+, in de hoop dat het gesprek daar inmiddels weer op gang is gekomen. Helaas is de vriendelijke poedel verdwenen. Het gaat nu over een ‘ouderwetse Duitse kachel die op gas werkt’. Pff. Blijkbaar is het me niet gegund om nieuwe vrienden te maken in de chatrooms van Soulseek. Of tenminste, het had gekund, als ik vrienden had willen zijn met nazi’s.



Dan kijk ik toch liever de rest van m’n leven in m’n eentje naar Buzzfeed-video’s.