IKEA vraagt aan vrouwen om te plassen op een advertentie voor korting

Ik ben zelf nog nooit zwanger geweest, maar ik ken genoeg vrouwen die dit wel waren of zijn. Het lijkt me vooral een nogal belastende ervaring waarbij je tepels van kleur veranderen, je veel moet kotsen en verschrikkelijk vaak naar de wc moet. Bovendien is het duur: in de VS kost het opbrengen van een kind ongeveer 13.000 dollar per jaar – 233.610 dollar van geboorte tot 17 –, en volgens het Nibud kost een kind in Nederland tot 12 jaar ongeveer 50.000 euro.

Logisch dus dat je op je geld gaat letten zodra je zwanger bent – maar over een reclame van IKEA heen stralen voor een beetje korting op de meestal al goedkope meubels? Dat gaat wel ver, als je het mij vraagt.

In AdWeek is te lezen dat de retailer een nieuwe advertentie heeft gemaakt, waarbij een kortingsprijs voor een kinderbedje verschijnt, mits je eroverheen plast én je zwanger bent. “Hier overheen plassen zou zomaar je leven kunnen veranderen,” luidt de tekst van de reclame voor het bedje van 995 kronen (ongeveer 100 euro).

De reclame, een samenwerking tussen bureaus Åkestam Holst en Mercene Labs, maakt gebruik van de technologie die lijkt op een gewone zwangerschapstest. Een bijgaande video legt precies uit hoe het werkt, maar gek genoeg hebben ze daarin geen gebruik gemaakt van een echte zwangere vrouw die gehurkt over de pagina staat te plassen. In plaats daarvan wordt er gebruik gemaakt van een pipet met een paar druppels, die een speciale ‘family price’ onthullen (495 kronen, 50 euro).

Zoals verwacht heeft de campagne al aardig wat commotie veroorzaakt. “Ikea neemt je in de zeik,” twitterde iemand, en een ander zei: “Wat is de laatste keer dat je over een tijdschrift heen plaste? Nu kan het, dankzij een hele creatieve reclame van IKEA!”.

We vroegen aan het persbureau van IKEA of ze ons iets van een uitleg konden geven. “IKEA is voor iedereen, en we willen het leven laten zien zoals het is voor veel mensen,” zegt woordvoerder Patrik Nygren-Bonnier. “Onze producten zijn geïnspireerd op het leven zelf, en zijn allemaal onderdeel van ons dagelijks leven thuis. Dat dagelijks leven kan soms saai zijn, maar het gaat ook over die magische momenten waarop je leven verandert. Precies daar willen wij bij zijn, en met de ‘where life happens’-campagne gaan we daarop in. En wat past daar nou beter bij dan het moment waarop het leven zelf wordt gecreëerd?”

Nog steeds zit ik met een aantal vragen, zoals: hoe bepaalt IKEA wie er zwanger is en wie de korting krijgt? Waarom zou iemand over een tijdschriftreclame heen willen plassen als je de kortingsprijs online kan vinden? En verandert een korting van 50 euro echt je leven? Wat komt hierna: ‘Poep op dit menu voor gratis extra’s!’?