Illegaal downloaden kost bedrijven nauwelijks geld blijkt uit een EU-rapport

Een studie van de Europese Commissie uit 2015, die nu pas aan het licht is gekomen, heeft niet kunnen aantonen dat online piraterij slecht is voor de verkoop van muziek, games, boeken, series en films. De enige uitzondering die de onderzoekers vonden is voor recente blockbusters, die zo’n 5% van hun verkoop zien verdampen. Dat de studie überhaupt is verschenen, komt omdat Julia Reda, de enige Europarlementariër van de Piratenpartij, in juli eiste dat het onderzoek publiek werd gemaakt.

Muziek wordt veel illegaal gedownload, maar zonder grote negatieve gevolgen voor de verkoopcijfers, blijkt uit de studie. Dat komt omdat de muziekindustrie het meeste verdient met live concerten. En illegale downloads zorgen er net voor dat meer mensen naar die concerten gaan. De gamingindustrie profiteert zelfs van illegale downloads. Dat komt volgens de studie omdat ontwikkelaars “tactieken gebruiken zoals meer gameplay of extra levels te bieden als de spelers betalen” – iets wat gamers maar al te graag doen.

Videos by VICE

De boekenmarkt heeft weinig last van illegale downloads, omdat boeken vooral fysiek gekocht worden en er relatief weinig wordt gedownload. Relatief aan de totale boekverkoop is piraterij verwaarloosbaar.

Bijna even opvallend als de resultaten, is hoe de studie uiteindelijk is verschenen. In 2014 betaalde de Europese Commissie 360.000 euro aan het Nederlands consultancybedrijf Ecorys om het effect van illegale downloads op de legale verkoop te onderzoeken. In mei 2015 was dat onderzoek voltooi, maar het werd niet gepubliceerd.

In 2016 gebruiken twee leden van de Europese Commissie alleen de opvallende negatieve resultaten voor blockbuster films (-5%) in een onderzoek. Alle andere resultaten, die positiever zijn, waren nergens te vinden.

“Alle beschikbare bewijzen suggereren dat de Commissie er bewust voor heeft gekozen de studie te negeren.”

De volledige studie verscheen onlangs wel integraal omdat de Duitse Europarlementariër Julia Reda in juli had geëist dat het onderzoek publiek werd gemaakt. Wat ook logisch is, aangezien het met publieke EU-fondsen werd betaald. Maar waarom duurde het zo lang?

“Je kan de verdenking niet vermijden dat de Commissie de publicatie van dit onderzoek heeft onderdrukt omdat de resultaten onhandig zijn voor haar politieke agenda,” vertelt Reda aan The Next Web. “Eerst wilde ik de Commissie het voordeel van de twijfel geven, omdat het departement dat verantwoordelijk was voor de studie te kampen had met significante herstructureringen. Misschien was de studie daardoor in vergetelheid geraakt.”

Dat bleek niet het geval te zijn: “Alle beschikbare bewijzen suggereren dat de Commissie er bewust voor heeft gekozen de studie te negeren. Alleen het stuk dat ze wel goed uitkwam maakten ze openbaar [de negatieve gevolgen voor blockbuster films, red.],” zegt Reda. Resultaten zoals deze stelt auteursrechthebbenden in hun recht, en krijgen daarom wel aandacht.

De rest van het onderzoek, waaruit dus blijkt dat gratis content voor iedereen en een open internet helemaal niet schadelijk zijn, of in het geval van games: zelfs geld oplevert, “blijft verstoffen op de plank.” Dat is volgens Reda “een bewijs dat de studie niet is vergeten door de Commissie,” maar dat het gewoon erg goed uitkomt om er zo min mogelijk ruchtbaarheid aan te geven. Waarom? Een indicatie is de nieuwe auteursrechtwetgeving, die dit najaar moet worden doorgevoerd.

De Europese Commissie wil dat internetbedrijven elke upload van je gaan filteren, de zogenoemde upload filter, ook wel de censuurmachine genoemd

Dit najaar stemt het Europese Parlement namelijk over een voorstel voor nieuwe copyrightwetgeving. De Europese Commissie wil dat internetbedrijven elke upload van je gaan filteren – de zogenoemde upload filter, ook wel de censuurmachine genoemd – op basis van lijstjes van films, foto’s en liedjes aangeleverd door auteursrechthebbenden. Open platformen zullen aansprakelijk worden voor wat hun gebruikers posten. Zo zou Youtube moeten betalen voor een illegale bootleg van Despacito, of Wikipedia voor een illegaal geüploade foto van Grumpy Cat.

Volgens privacy-stichting Bits of Freedom maakt dit “alles wat het internet leuk maakt kapot,” omdat mensen niet meer vrij zullen zijn om media te delen, of om memes te maken. De allicht goedbedoelde pogingen van de EU om auteursrechten te beschermen worden zo overschaduwd door een toch niet geheel onbewuste poging om bepaalde informatie achter te houden die deze wetgeving kan dwarsbomen. De agenda die de EU voert raakt op deze manier losgezongen van wat veel burgers willen: een vrij en open internet.

Om dat te voorkomen heeft non-profit internetorganisatie Mozilla (van Firefox) het super gemakkelijk gemaakt een parlementslid te bellen. Dat kan met deze tool, en er is zelfs een script, zodat je zeker weet dat je het juiste zegt.

Je kunt hier trouwens hartstikke leuk stage lopen. Stuur een mailtje naar wester.vangaal@vice.com voor meer info.