Illustraties van gangsters geïnspireerd op Japanse folklore

De illustraties van 199hates, oftewel Mau Lencinas, tonen retro-futuristische hiphop en veel verwijzingen naar geesten uit Japanse folklore. De Argentijnse kunstenaar houdt zich voornamelijk bezig met illustraties, character design en 2D-animaties. Al in de jaren negentig was hij een fervente kijker van Japanse tv-series en hij begon al vroeg in zijn jeugd te tekenen. Tegenwoordig haalt hij voor zijn geïllustreerde gangsters inspiratie uit hedendaagse streetwear en de creaties van animeregisseur Katsuhiro Otomo.

Zijn illustraties geven een kijk in een dystopisch Tokyo vol motorrijders, katana’s en demonen. Het doet denken aan de futuristische punkpersonages van Jamie Hewlett, illustrator van de leden in de virtuele band Gorillaz. De gangsters zijn gehuld in kanji-symbolen. Om het realistischer te maken lopen ze ook met merkkleding uit de echte wereld. “Ik vroeg me af wat er zou gebeuren als deze fictieve personages verbonden waren aan de realiteit,” vertelt Lencinas aan The Creators Project. “In zekere zin kunnen mensen zich nu identificeren met mijn illustraties.”

