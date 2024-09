Illustrator van de week: Jip Hilhorst

Een foto die is geplaatst door Dutch Artist – Illustrator (@jippietjippietjippiet) op 22 Sep 2016 om 11:23 PDT

We kunnen het niet helpen ons af te vragen wat er in het hoofd van illustrator Jip Hilhorst afspeelt. Hij tekent een Griekse filosoof met drie ogen zo groot als schoteltjes, Pablo Escobar die verslaafd is aan zijn eigen Netflix-serie en een duivelse Trump die ergens wat wegheeft van een verdrietige goochelaar. Hilhorst werkt vaak in opdracht van De Correspondent en illustreert daarom veel nieuwsonderwerpen, maar dan wel op zijn eigen manier. Hij verwringt de werkelijkheid tot bizarre beelden. Als de Brexit en de Amerikaanse verkiezingen zouden plaatsvinden in een helse lucide droom, dan zou het er waarschijnlijk uitzien als de illustraties van Hilhorst. “Ik wil dat mensen iets in de illustraties zien dat niet in de tekst voorkomt,” vertelt hij aan The Creators Project. “Misschien zorgt dit voor een beetje verwarring bij de lezer, maar dat geeft niet. Nieuws is ook verwarrend.”

Videos by VICE

Een foto die is geplaatst door Dutch Artist – Illustrator (@jippietjippietjippiet) op 18 Sep 2016 om 4:29 PDT