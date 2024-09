Illustrator van de week: Jordy van den Nieuwendijk

Een foto die is geplaatst door Jordy van den Nieuwendijk (@jvdnieuwendijk) op 29 Sep 2016 om 3:15 PDT



De illustraties van Jordy van den Nieuwendijk hebben iets kinderlijks. Alledaagse dingen als een kat, appel of maan zijn het onderwerp van zijn simplistische tekeningen. Maar waar een kind zou proberen binnen de lijntjes te tekenen, houdt Van den Nieuwendijk het liever leeg. “Ik ben een groot fan van kleur gebruiken zonder iets in te kleuren. Een broek blauw maken en een trui groen, met alleen de contouren in de plaats van volledige vlakken,” vertelt hij aan The Creators Project. Door slim gebruik te maken van witruimte weet hij een vreemd soort rust te creëren in zijn kleurrijke, volle tekenwereld. Een klein beetje rust dan, want zelf is hij totaal niet van het stilzitten.

Ooit was hij graffitikunstenaar en later maakte hij cartoonachtige illustraties onder de naam SUPEROBOTURBO. Toen dat alterego echter zo groot werd dat het voelde alsof het hem opslokte, heeft hij hem – met Marco Borsato als soundtrack – ceremonieel begraven in de tuin van de Haagse kunstacademie. Nu SUPEROBOTURBO niet meer is, tekent hij voor bijvoorbeeld The New York Times, Hema, NRC en Hermès. Zijn rusteloosheid en drang om verschillende technieken te proberen en te leren zijn onveranderd gebleven. “Eigenlijk is schilderen mijn grote obsessie. Nu ben ik illustrator en schilder ik af en toe. Dat mag wat mij betreft over een jaar of twee best andersom zijn.” Zijn tentoonstelling Klokslag is in ieder geval een stap in de goede richting, te zien in Kunsthal van 1 oktober tot 6 januari.

