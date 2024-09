Illustrator van de week: Pieter van Eenoge

Een foto die is geplaatst door Pieter Van Eenoge (@pietervaneenoge) op 20 Jun 2016 om 12:26 PDT



Pieter van Eenoge weet in zijn illustraties een kleurrijke, Matisse-achtige wereld vol drukke poppetjes te creëren. In zijn kunstwerk Art Class worden vrouwen in bondage als marionetten bestuurd door een stel nieuwsgierige bejaarden, en voor Vrij Nederland illustreert hij twee leden van The Village People die naar hun eigen album luisteren terwijl ze ook nog even een boot verven. Gewoon, omdat het kan.

De Instagram van Van Eenoge laat een mix zien van illustraties voor de kunstwereld en opdrachten voor tijdschriften en kranten. Ooit begon hij als grafisch vormgever en hij weet zich daarom goed te verplaatsen in de visie van de opdrachtgever, maar toen hij ontdekte dat hij het veel leuker vond om met zijn handen bezig te zijn, besloot hij fulltime illustrator te worden. “Ik heb een soort ‘makersdrang’, niet alleen bij illustreren, maar ook met meubels maken en fietsen repareren. Dat handmatige is iets dat mij heel erg tot illustreren heeft aangetrokken,” vertelt Van Eenoge aan The Creators Project. “Om die reden werk ik ook niet digitaal, maar altijd met inkt, plakkaatverf of acryl. Het gaat niet zo snel, maar het is een werkwijze die het beste bij mij past. Er gaat niets boven het gevoel van een afgewerkte prent die goed gelukt is in je handen te houden.”

Videos by VICE

Een foto die is geplaatst door Pieter Van Eenoge (@pietervaneenoge) op 8 Sep 2016 om 1:56 PDT

Een foto die is geplaatst door Pieter Van Eenoge (@pietervaneenoge) op 20 Sep 2016 om 1:33 PDT

Weekend! #wip Een foto die is geplaatst door Pieter Van Eenoge (@pietervaneenoge) op 15 Apr 2016 om 8:43 PDT

Een foto die is geplaatst door Pieter Van Eenoge (@pietervaneenoge) op 3 Aug 2016 om 4:48 PDT

Een foto die is geplaatst door Pieter Van Eenoge (@pietervaneenoge) op 24 Mei 2016 om 12:54 PDT

Een foto die is geplaatst door Pieter Van Eenoge (@pietervaneenoge) op 26 Apr 2016 om 2:36 PDT

Een foto die is geplaatst door Pieter Van Eenoge (@pietervaneenoge) op 20 Apr 2016 om 12:01 PDT

Een foto die is geplaatst door Pieter Van Eenoge (@pietervaneenoge) op 29 Jun 2016 om 12:08 PDT

Volg Pieter van Eenoge op Instagram. We zitten zelf trouwens ook op Instagram. Hier, om precies te zijn.

Meer illustrators om in de gaten te houden:

Jordy van Nieuwendijk

Jip Hilhorst

Gregory Jacobsen