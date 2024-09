Bekijk ILoveMakonnen’s nieuwe video voor ‘Big Gucci’

Hou je al van Makonnen? Het is onmogelijk niet van hem te houden op dit moment. Zijn EP I LOVE MAKONNEN 2 bewees vorig jaar dat hij een hitmachine is die in staat is tot het maken van solide knallers zoals Trust Me Danny. Gisteren dropte hij een video bij zijn nummer Big Gucci. Nu het ernaar uitziet dat Gucci Mane in Maart niet vrij gaat komen, is het niet meer dan logisch dat Makonnen wat positieve energie het universum instuurt omwille van vrijstelling van de Atlantaanse trapgod.