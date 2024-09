iLoveMakonnen ondergaat een metamorfose in de nieuwe video voor ‘Live for Real’

Het nieuwe album Drink More Water 6 van iLoveMakonnen verschijnt deze vrijdag. Om ons enthousiasme voor een nieuwe reeks loeiharde tracks los te weken brengt de goudgebekte engel uit Atlanta de video uit voor Live for Real. In de video draagt de rapper een pracht van een motorpak waarin hij eerst gaat feesten in een ondergrondse parkeerplaats en daarna aan de rand van een luxueus dakzwembad. In de tussentijd zie je zijn vriendjes in het rond cruisen op hun motorfieten terwijl ze de tijd van hun leven hebben. Bekijk Live for Real hieronder en bestel Drink More Water 6 hier.