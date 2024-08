‘I’m Not There Yet’ van Joya Mooi is een prachtig lied over haar overleden broer

Na vier jaar afwezigheid is zangeres Joya Mooi terug met nieuwe muziek. Haar single I’m Not There Yet, waarvan de clip hier in première gaat, maakte ze samen met producers FRANKRIJK & FilosofischeStilte. De track staat op haar nieuwe EP Waiting Room die op 9 november uitkomt. Het project is tot stand gekomen in een duistere periode in haar leven, waarin haar broer ernstig ziek was en ze veel tijd doorbracht in de wachtkamer van een ziekenhuis. We belden haar op om te praten over dit persoonlijke project.

Noisey: Waar gaat I’m Not There Yet over?

Joya Mooi: Een hoop mensen vroegen me na de dood van mijn broer hoe het met me ging. Ik had daar altijd een mooi antwoord op: “Het gaat beter.” In mijn hoofd had ik een ander antwoord voor mezelf, namelijk: “Ik ben er nog niet.” Ik voel me wel een stuk beter, maar het rouwproces verloopt wel anders dan ik had gedacht. Ik had misschien verwacht dat ik me op een bepaald moment lichter zou voelen, maar de komende tijd blijft het antwoord op die vraag: “I’m not there yet.”

Waarom gaf je een ander antwoord dan wat je daadwerkelijk voelde?

Ik wil mensen geen kutgevoel geven. Ik merk dat veel mensen het moeilijk vinden om hier überhaupt vragen over te stellen. Mijn broer lag vijf maanden in het ziekenhuis voor hij overleed. Het was een langdurig en zwaar proces. Ik was in die tijd niet echt out there, maar als ik mensen dan bijvoorbeeld in de trein tegenkwam onderweg naar het ziekenhuis wilde ik niet rauw op hun dak zeggen dat hij stervende was. En stel dat het wel goed was gekomen, dan wil je ook niet dat je iets op jezelf afroept.

Wat is er eigenlijk precies met je broer gebeurd?

Mijn broer is geboren met een hersenafwijking, die Moyamoya heet. Bij die ziekte hoort dat je rond je twaalfde een hersenbloeding krijgt, dat de bloedvaten zich vernauwen en dat het rond je dertigste weer gebeurt. Veel mensen die deze aandoening hebben, worden ook niet ouder dan veertig. Maar er zijn ook mensen die eroverheen groeien. De artsen waren altijd hoopvol over de situatie van mijn broer. Hij kreeg rond zijn twaalfde een hersenbloeding, maar herstelde goed. Hetzelfde gebeurde rond zijn zesentwintigste, maar de laatste is hem zo’n drie jaar geleden fataal geworden.

Je hebt je EP Waiting Room genoemd. Waar komt die naam vandaan?

Ik ben in de wachtkamer van het ziekenhuis veel gaan schrijven. Ik hield een dagboek bij van hoe het met hem ging, maar ook met mij. Gewoon om te proberen een beetje sane te blijven. Ik dacht niet dat dit soort dingen mij zouden kunnen overkomen. Dat denkt niemand. Je verwacht namelijk niet dat je in een soort van film terechtkomt waarin je je familie moet bellen dat ze naar het ziekenhuis moeten komen. Dus een dagboekje bijhouden hielp me enorm en daarin zijn ideeën ontstaan voor deze plaat.

Was het moeilijk om deze liedjes vervolgens op te nemen?

Nee, niet echt. Op een gegeven moment kan ik er iets meer afstand van nemen en wordt het niet de hele tijd pijnlijk. Anders zou ik het ook niet uitbrengen. Het is voor mij iets krachtigs om een EP rauw uit te brengen. Het had ook makkelijk gekund dat ik me ervoor zou schamen. Zo van, waarom ga ik hier iets mee doen? Het is heel persoonlijk. Maar ik ben niet de enige die door een dergelijke situatie heen gaat. Ik ben al blij dat ik het op deze manier kan kanaliseren. Maar er staan ook vrolijke liedjes op de EP hoor, want het gaat niet alleen maar slecht met mij. Mijn vriend is namelijk echt de allerbeste, en dat geeft me geluk en inspiratie.

Joya Mooi’s nieuwe EP ‘Waiting Room’ verschijnt 9 november. Ze presenteert het op 10 november in VondelCS.