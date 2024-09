Foto’s van een land dat midden in een metamorfose zit

Toen ik naar de middelbare school ging, begon ik Chinese lessen te volgen bij een Taiwanese vrouw die me verzekerde dat ik Mandarijn zou kunnen spreken tegen de tijd dat ik m’n diploma haalde. Ik oefende elke dag een uur lang lezen, spreken en schrijven met haar. Tot vorig jaar heb ik nooit echt iets aan die lessen gehad, behalve dat ik af en toe een gesprek kon volgen tussen Chinese toeristen in de bus of op straat in Chinatown. In November kreeg ik eindelijk de kans om mijn Chinese lessen in de praktijk te brengen toen ik naar Chongqing en Chengdu ging om te studeren, en om een plek te verkennen die zo anders was dan alles wat ik ooit had gekend. Wat ik aantrof was een plek die ergens tussen historisch en hypermodern zweefde; een enorme en drukke plek die tegelijkertijd vooruit leek te razen en zich schrap leek te zetten tegen de vaart der volkeren. De foto’s hieronder zijn een selectie van de beelden die ik in mijn tijd daar heb gemaakt.

