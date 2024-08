Immigranten en toeristen over het eten dat ze in Nederland het meeste missen

Een van de fijnste dingen aan op vakantie gaan is dat je allerlei nieuwe gerechten kunt eten. Als je je bestemming niet uitkiest op wat er te eten is, heb je niet geleefd. En er is zoveel om uit te kiezen: fantastische porties phở, bouillabaisse waardoor je emigreren overweegt of tajine waarvan je gelukstranen in je ogen krijgt. Maar toch zal je op een gegeven moment heimwee naar huis krijgen. Opeens mis je die degelijke, bruine boterham met kaas. En bestaat er een nobeler vis dan de Hollandse haring? Is er een lekkerder prakje denkbaar dan de stamppot?

Iedereen die in een andere land is dan zijn of haar moederland, verlangt op een gegeven moment terug naar de keuken van thuis. MUNCHIES vroeg zich af welk eten toeristen en immigranten in Nederland het meeste missen, wat die maaltijd zo speciaal maakt en of er in Nederland iets vergelijkbaars te vinden is.

Videos by VICE

Sam (27) uit Engeland, woont nu een aantal jaar in Amsterdam

MUNCHIES: Hoi Sam, welk eten heb jij het meest gemist sinds je hier woont?

Sam: Ik mis Engelse kaas en bacon. Het gekke is dat de Engelse bacon vaak in Nederland wordt gemaakt, maar het lijkt hier niet te verkocht te worden.

Hoe zijn de kaas en bacon in Engeland anders dan hier?

De bacon in Engeland is heel erg dik en knapperig. Nederlandse kaas heeft een sterkere smaak. Kaas in Engeland is wat kruimeliger en zoeter, maar toch ook zout.

Welk Nederlands eten mis je als je weggaat uit Nederland?

Ik houd wel van een goede stamppot. Een heleboel buitenlanders zijn het hier niet mee eens, maar ik vind het heerlijk. Het is voor mij echt comfortfood. Ik neem een joint en ga lekker zitten met wat vlees en aardappelen.

Amiya (22) uit Canada, reist nu tweeënhalve week door Europa

MUNCHIES: Ha Amiya, wat is je lievelingseten uit Canada?

Het klinkt vast erg basic, maar ik ga toch voor poutine.

Zo basic klinkt het voor mij niet.

Oh! Het is eigenlijk gewoon friet met jus en kaaswrongel, allemaal over elkaar heen gedumpt. Het is typisch Canadees.

Ben je ermee opgegroeid?

Niet echt. Het is meer iets dat ik tijdens dronken nachten op de universiteit heb leren eten.

En je was meteen verkocht?

Oh ja, zeker. Het is nog altijd mijn lievelingsvoer als ik dronken ben. Dat en pizza – alleen is dat niet Canadees.

Heb je iets in andere landen gevonden dat erop lijkt?

Nee, niks komt in de buurt.

Welk Nederlands eten ga je missen als je teruggaat?

Ik ben hier verliefd geworden op stroopwafels. Ik heb een pak in mijn tas om mee naar huis te nemen. Iedereen thuis houdt ervan. En ik hoor ook dat jullie hier brood met muisjes eten. Dat klinkt voor mij zo raar, maar ik ga het de volgende keer zeker proberen.

Şilan (23) en Leon (23) uit Hamburg in Duitsland, op vakantie in Nederland

MUNCHIES: Hoi! Welk eten uit Duitsland missen jullie?

Şilan: Het klinkt misschien erg cliché, maar ik mis currywurst. Ik heb hier nog geen enkele winkel gezien waar je zulke worst kunt kopen. In Hamburg heb je een winkel met allemaal verschillende soorten worst en zelfgemaakte sauzen. Daar kan je zelf samenstellen wat je wil.

Leon: Het eten hier is grotendeels best wel vergelijkbaar met dat in Duitsland. Ik houd alleen niet echt van Duits eten. Ik eet vooral Koreaans, maar ik heb hier nog geen goede gevonden.

Wat is het beste moment om een currywurst te eten?

Leon: Rond twee uur ‘s nachts.

Als je dronken terugkomt van een feestje?

Leon: Precies. Als je iets vettigs nodig hebt dat goed is voor je maag.

Welk Nederlands eten zou je in Duitsland juist missen?

Leon: Poffertjes!

Şilan: Die heb je alleen op de markt in Duitsland, maar niet echt in winkels zoals hier. Ik vind het ook leuk dat de Nederlandse keuken zo erg beïnvloed is door andere landen, zoals Indonesië en Suriname. De frietjes hier zijn ook lekker, maar die zijn eerder Belgisch.

Jurgen (37) uit Noorwegen, woont nu zes jaar in Amsterdam

MUNCHIES: Ha Jurgen, welk eten uit Noorwegen mis je het meeste?

Jurgen: Ik mis jagen op wilde dieren, vissen vangen en daarna het vlees zelf roken of bakken.

Zijn er nog etenswaren die je hier niet kunt krijgen?

In Noorwegen kun je op dieren jagen die je hier niet hebt, zoals wilde varkens en grote elanden. In Nederland kun je dat soort vlees hierdoor niet krijgen.

Smaakt eten beter als je het zelf gevangen hebt?

Het gaat niet per se om het vangen, maar het vlees is vers en je kunt het precies klaarmaken zoals je zelf wilt.

Welk Nederlands eten vind je wel lekker?

Er is hier veel lekkere vis. Ik vind vooral kibbeling lekker. Ook zijn er hier veel fastfoodrestaurants, die je niet in het noorden van Noorwegen hebt. Er is wel een McDonald’s, maar daarvoor moet je vier uur voor in de auto zitten.

Dus in het noorden van Noorwegen gaat niemand ooit naar de McDonald’s?

Misschien soms in het weekend.

Khang (20) uit Vietnam en Nisrine (20) uit Marokko, op vakantie in Amsterdam

MUNCHIES: Hoi Khang en Nisrine, welk eten missen jullie het meest?

Khang: Ik mis beef noodles. Het smaakt niet hetzelfde op andere plekken. Wij hebben speciale ingrediënten, die je op andere plekken niet kunt krijgen.

Waarom houd je zoveel van beef noodles?

Khang: Het is makkelijk en je kunt het een maand lang elke dag eten zonder er gek van te worden.

En Nisrine, welk eten mis jij het meeste?

Nisrine: Ik denk de couscous, het smaakt gewoon niet hetzelfde op andere plekken. In Marokko eet je het elke vrijdag met de hele familie.

Kun je het zelf ook maken?

Nisrine: Nee, zeker niet.

Komt het ook door de ervaring eromheen dat je het zo erg mist?

Nisrine: Ja, het is de sfeer en het samenzijn met de familie dat het extra fijn maakt.

Welk Nederlands eten vinden jullie lekker?

Khang: Gehaktballen.

Nisrine: Kibbeling. En frietjes.

Servane (25) en Paula (17) uit Frankrijk, reizen door Nederland

MUNCHIES: Ha Servane en Paula. Welk eten missen jullie het meest?

Servane: Het brood en de kaas. Je hebt hier natuurlijk ook brood, maar het is toch anders. En in Frankrijk zijn we gespecialiseerd in kaas. We hebben wel honderd soorten kazen.

Hoe verschilt Franse kaas van andere kazen?

Servane: In andere landen heeft de kaas veel minder smaak. Ik heb veel rondgereisd en overal is het zo.

Wat is jullie favoriete soort kaas?

Servane: Ik houd van alle soorten Franse kazen, ik heb niet echt een favoriet.

Zijn er kazen uit Nederland die je wel erg lekker vindt?

Servane: We zijn hier nog maar een dagje, maar als we het hebben over andere landen is Portugese kaas erg lekker en romig.

Als jullie een soort Franse kaas waren, welke zou het dan zijn?

Paula: Ik ben lief en kalm, dus ik zou een zachte kaas zijn. Iets als La vache qui rit.

Servane: Ik heb een wat sterkere persoonlijkheid, dus ik zou ook een sterke kaas zijn – zoals een roquefort.

Volg MUNCHIES op Facebook, Instagram en Flipboard.