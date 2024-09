In 2020 kun je helemaal los in een levensecht Studio Ghibli-pretpark

De roetbeestjes uit My Neighbor Totoro zou je het liefst helemaal kapot knuffelen. Dat is lastig, want ze bestaan immers alleen in de animatiefilm, of als matige knuffel. Maar vanaf 2020 wordt die droom een beetje werkelijkheid met een heus Studio Ghibli-pretpark op het voormalige EXPO-park van de Japanse prefectuur Aichi.



Fans van de studioklassiekers Princess Mononoke, The Wind Rises en Oscarwinnaar Spirited Away kunnen al sinds 2001 terecht in het Studio Ghibli-museum in Tokio. Daar kun je rondwandelen tussen de fantastische creaties van de legendarische filmmakers Hayao Miyazaki en Isao Takahata. Maar deze week kondigden Ghibli-producent Toshio Suzuki en Hideaki Oomura, de gouverneur van Aichi, aan dat het nu bevestigd is dat er al in 2020 een nieuw Ghibli-pelgrimsoord zal staan. Het is niet de eerste keer dat Suzuki ons zo gelukkig maakt – eerder dit jaar kondigde hij al aan dat Miyazaki toch nog een film zou maken: Goro the Caterpillar, die ook voor 2020 gepland staat.

Beeld: Takumi

Het terrein van de voormalige EXPO bestaat uit zo’n 200 hectare land, dus er is flink wat plek voor het park. De locatie trekt nu al Ghibli-fans die de replica van het huis van Mei en Satsuki Kusakabe uit My Neighbor Totoro komen bekijken.

De plannen voor het park lijken wel Miyazaki’s eigen plannen voor een compleet technologievrij natuurpark voor kinderen in de weg te zitten. Dat park stond gepland in 2018, en werd door The Atlantic al het ‘anti-Disneyland‘ genoemd. Toch zal het Ghibli-pretpark volgens Anime News Network zoveel mogelijk de flora en fauna in het gebied beschermen.

In 2015 schetste illustrator TAKUMI een concept voor Studio Ghibliland, sterk geinspireerd door Tokyo DisneySea Park. De beelden in dit artikel komen voort uit zijn verbeelding, niet uit daadwerkelijke plannen. Die moeten nog worden aangekondigd.