Niet hiphop maar country zit vol verwijzingen naar drugs

Uit een nieuw onderzoek van Addictions.com over drugs in muziek blijkt dat rap het genre is met de minste verwijzingen naar drugs, in tegenstelling tot wat je moeder denkt. Country daarentegen gaat aan de leiding met de meeste drugsreferenties. Het kan bijna niet anders dan dat deze koppositie is te danken aan de rijke catalogus van Willie Nelson.

Van de acht genres die zijn onderzocht, eindigde country bovenaan met in het kielzog jazz, opgevolgd door pop, elektronica, rock, “anders”, folk en rap. Het onderzoek toont ook dat drugsverwijzingen in het algemeen steeds minder voorkomen, met een grote piek in het midden van de jaren 2000 en een scherpe daling sinds 2013.

“Waarschijnlijk was de drugscultuur het grootst in de jaren negentig, en vond die ook zijn weg in hiphop, maar hij is nu simpelweg niet meer zo groot”, vertelt wetenschapper Logan Freedman van Addictions.com aan Newsweek. “Het is echt verbazingwekkend. Ik denk dat veel countryartiesten nu meer dan ooit over cannabis zingen omdat het in steeds meer staten is gereguleerd.”

De top 20 artiesten die het vaakst naar drugs verwijzen staat overigens wel vol met rappers. Kottonmouth Kings staan op nummer 1 met 344 verwijzingen naar, je raadde het al, wiet, en 440 referenties naar drugs in het algemeen. Andere frequente gebruikers zijn onder andere Lil Wayne,met 247 verwijzingen, Eminem met 305, The Game met 285 en Insane Clown Posse met 167.

De onderzoekers bekeken de teksten van 1,41 miljoen nummers in de Song Meanings API-database op zoek naar verwijzingen naar verschillende soorten drugs en hoe die met de jaren zijn veranderd. De termen waar onder meer op werd gezocht zijn: acid, adderall, addy, ativan, bars, blotter, blow, blues, blunt, bud, buddha, chronic, cid, cocaine, coke, crack, crank, dank, dope, dose, doses, dro, ecstasy, gak, h, heroin, hydro, ice, joint, key, lean, lortab, LSD, lucy, marihuana, mdma, meth, methamphetamine, microdot, molly, morphine, oxy, oxycontin, perc, Percocet, Percocets, piff, pill, pot, powder, purp, Promethazine, roxy, speed,sizzurp, spliff, syrup, tab, tabs, tar, tweak, upper, Valium, vicodin, weed, white, x, and Xanax.

Allemaal hartstikke interessant, maar het is ook goed om te vermelden dat op bepaalde momenten in het onderzoek twijfelachtige verbanden worden gelegd tussen verwijzingen naar drugs en drugsmisbruik. “Als we kunst beschouwen als een afgeleide van cultuur, valt op dat muzikanten met minder omhalen over het onderwerp zingen. Volgens het Nationaal Instituut voor Drugsmisbruik steeg het illegaal drugsgebruik 8,2 procent tussen 2002 en 2013 in de Verenigde Staten.”