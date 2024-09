In ‘Afa De Gwan’ laten Wakeem en T.Dutty zien wat er gaande is in Tilburg

Wat is er precies gaande in Tilburg-Noord? Een heleboel dingen, als we de nieuwe clip van Wakeem en T.Dutty mogen geloven. Hun keiharde mix van grime en trap klinkt in Afa De Gwan alsof Section Boyz hun biezen hebben gepakt en van Londen naar Noord-Brabant zijn verhuisd. Desondanks hoor je In Afa De Gwan geen zachte g maar wel pistoolschoten uit de geluidsdempers van het Tilburgse duo.

De video, die extra grimey is gemaakt door DEEBO1017 met grimmige zwart-witbeelden, is hieronder te zien en is een voorproefje van de aankomende EP 5011. Bekijk het hieronder: