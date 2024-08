In Almere kost een piepklein tiny house bijna anderhalve ton

Tiny houses zijn een relatief nieuwe trend op woongebied. Als je nog niet bekend bent met het concept, zal ik het even voor je uitleggen: een tiny house is een super klein rothuisje, met een aantrekkelijkere naam. Dat is een uitkomst, omdat het aantrekkelijker is om op een verjaardag of een gender reveal party te kunnen zeggen dat je in een tiny house woont, dan te moeten toegeven dat je kakt binnen een halve meter van waar je kookt, of dat je alleen je douche in kunt als je je tv aan de kant schuift en één been in je nek legt.

Het concept van tiny houses is helemaal niet zo gek: kleine huizen zijn namelijk over het algemeen goedkoper dan grote huizen. Door te kiezen voor een bestaan in een tiny house zou je in theorie geen dure hypotheek hoeven afsluiten, en dus geld overhouden voor belangrijkere zaken zoals je vlogreeks over digital nomads, of het maken van eigenzinnige sieraden van rozenkwarts.

Als een tiny house helemaal niet goedkoop is, schiet het zijn doel compleet voorbij. Dan ben je dus gewoon voor veel geld in een klein rothuisje aan het wonen. En dat is precies wat er aan de hand is in Almere Poort, waar in een nieuwbouwwijk een tiny house met een vloeroppervlak van 26 vierkante meter is verkocht voor 141.000 euro.

In de advertentie op Funda wordt het huisje aangeprezen als “klein van oppervlak maar zeer luxe in uitvoering”. Die luxe komt onder meer tot uiting door het gebruik van het zeer fancy materiaal ‘ongelakt hout’. Ook kan het klimaat “geheel worden gestuurd: koeling in de zomer en warmte in de winter.” Of je verwarming een luxe vindt laat ik aan je eigen oordeel over.

“Zeer luxe in uitvoering”

Een fundering heeft het huisje trouwens nog niet. Als de koper die wil – en dat wil je, bijvoorbeeld omdat je anders geen hypotheek voor dit huisje kunt krijgen – moet-ie nog eens 18.000 euro ophoesten. Het huis is ook nog niet aangesloten op water en licht. Dat kan wel, maar kost nog eens 4000 piek. Bij elkaar is de koper van dit stukje vastgoed dus ruim meer dan anderhalve ton kwijt.

Anderhalve ton hypotheek is zo ongeveer wat je krijgt als je de bank lief aankijkt met je starterssalaris en modale studieschuld. Dat wil zeggen: als je een alleenstaande starter bent met de wens om een koophuis te bezitten is dit waar je toe bent veroordeeld. Een huisje met het vloeroppervlak van een uit de kluiten gewassen bushokje op een vinexlocatie in Almere. Gisteren schreven we over goed nieuws op de woningmarkt. Vandaag is duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is voor we kunnen stoppen met ons druk maken.