In Amsterdam kun je nu tegen betaling in de gevangenis wonen

Goed nieuws voor de woningzoekende student in Amsterdam! In de hoofdstad komen namelijk tijdelijk een aantal kamers vrij die zeer geschikt zijn om voor korte of langere tijd in te verblijven. De kamers zijn 18 vierkante meter groot, gestoffeerd en per zes kamers voorzien van twee douches en twee keukens. Tegenover deze luxe staat een zeer schappelijke huur van slechts 250 euro per maand, inclusief gas, licht en water, (exclusief brood).

Bovendien zou het zomaar kunnen dat jouw studentenkamer in het verleden bewoond werd door een beroemdheid. Zo woonden onder meer Willem Holleeder en Klaas Bruinsma eerder in dit appartementencomplex, op loopafstand van de metrohalte Spaklerweg.

Er is wel een dingetje: echt gezellig is het er niet. En dat is ook niet gek, want tot 2016 heette dit appartementencomplex de Bijlmerbajes. De treurige flats die tot twee jaar geleden alleen goed genoeg waren voor criminelen, worden nu aangeboden aan jongens en meisjes die het in hun hoofd hebben gehaald iets van hun leven te maken door een opleiding te volgen, met de wervende tekst “Ben jij student en op zoek naar woonruimte in een avontuurlijke woonomgeving in Amsterdam?” Eerder werden overigens al vluchtelingen in de torens ondergebracht.

Afbeelding via Alvast.nl

Omdat het tekort aan betaalbare huizen in Amsterdam door blijft etteren, wordt de nieuwe generatie, die de wereld moet gaan redden, noodgedwongen ondergebracht in een fucking gevangenis. Studeren lijkt zo bijna een misdrijf te worden – eerst werd de basisbeurs afgeschaft, nu worden studenten de cel in gesmeten. Het kan niet lang meer duren voor er een taakstraf komt te staan op het eten van pasta pesto.

Het treurige aan deze situatie is dat ook hier de belangstellenden weer in de rij willen staan – studenten die vrijwillig in een grijs cellencomplex gaan wonen, omdat er letterlijk geen betere opties zijn. Oh, en mocht je er toch wel wat in zien om tijdelijk in de gevangenis te gaan wonen, weet dan wel dat je er binnenkort weer uitgeflikkerd wordt. Het terrein “zal binnenkort getransformeerd worden naar een aantrekkelijke stadswijk onder de naam Bajes kwartier.” Dat wil zeggen dat ze in de nabije toekomst gaan proberen om dit cellenblok zo te verbouwen dat mensen verleid worden de hoofdprijs te betalen om in een grijze betonbak te wonen. Maar tot die tijd is het gewoon een cellenblok, goed genoeg voor studenten. Tot slot nog een tip voor wie geen zin heeft om die 250 euro huur per maand op te hoesten: pleeg een ernstig misdrijf naar keuze, en je krijgt je verblijf helemaal gratis.