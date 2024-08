In Amsterdam mondde ‘koffiedrinken’ voor vrijheid toch weer uit in geweld

Het Museumplein stond vandaag weer bomvol mensen. Nog nog geen week geleden liep een protest hier flink uit de hand, waarbij tweeduizend mensen door de ME van het veld werden geveegd met waterkanonnen en meer dan honderd demonstranten werden gearresteerd. Dus toen actievoerder Michel Reijinga van Nederland in Verzet aankondigde deze week opnieuw ‘koffie te gaan drinken’ op het plein, reden er opnieuw hordes politiebussen uit.

Het is druk op het Museumplein en in de straten daaromheen, maar de politie heeft de boel al snel op slot. Op het veld heeft een behoorlijke groep zich verzameld, die zegt daar alleen te zijn voor koffie en een vreedzaam protest.

Videos by VICE

Als fotograaf met een mondkap op krijg ik regelmatig naar mijn hoofd geslingerd dat ik een “hypocriete lul” ben, met een “gasmasker op” maar verder is de stemming gemoedelijk. Mensen knuffelen, zingen, dansen en delen warme dranken en koekjes uit. Het lijkt erop dat er daadwerkelijk vooral koffie gedronken gaat worden. Je zou bijna vergeten dat de stad – net als de rest van het land – in lockdown is. Vrijwel niemand draagt een mondkap en mensen zingen en schreeuwen vrolijk. Er wordt flink gelachen om een persoon verkleed als ‘angsthaas’.

Alleen wordt het steeds drukker op het plein. Te druk, vindt de politie en de gemeente. Er wordt een noodbevel aangekondigd door een drone met een speaker erop. Die waarschuwt dat de politie geweld kan gebruiken om mensen van het plein te verwijderen. Bijna niemand vertrekt. Een grote groep gaat zelfs demonstratief midden op het veld zitten en trekt regenpakken aan.

Vervolgens trekt de ME zich terug. Een kort halfuur later zijn ze er weer, maar dit keer met waterkanonnen. Samen met een rij ME’rs, paarden en honden vegen ze het Museumplein schoon. Dat gaat niet zonder tegenstand. Een deel van de demonstranten gooit met flessen, vuurwerk, blikken en zelfs bloemen – eigenlijk alles wat ze kunnen vinden.

Een ander deel heeft zich beschermd met paraplu’s, regenjassen en regenbroeken, en probeert zittend de waterkanonnen te weerstaan. Dat lukt niet. Met een charge met paarden en honden wordt het Museumplein grotendeels leeggeveegd. De boze groep mensen trekt de straten in, waar gevechten nog doorgaan. Toch wordt langzamerhand de meute door de ME in kleinere groepen opgedeeld. Om mij heen zoeken kleddernatte mensen naar hun fiets of auto. Het blijft nog lang onrustig in de Amsterdamse straten, maar de grootste groep is opgebroken.

Maar het was niet alleen in Amsterdam raak vandaag. Ook in Eindhoven is er op het 18 Septemberplein flink gereld en gevochten met de politie. Een auto is gekanteld en in de fik gestoken. Verderop liggen bergen met fietsen als kolen in een vuur. Stenen liggen verspreid over de grond en winkels binnen station Eindhoven werden geplunderd, waarbij mensen met winkeltassen het gebouw uit renden.

Hoeveel mensen er opgepakt zijn en wat de opgelopen schade is, is nog niet bekend.



Bekijk hieronder meer foto’s van hoe het er in Amsterdam aan toeging.