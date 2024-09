In België is alweer cocaïne gevonden in Kinder Surprise

De bedenker van de Kinder Surprise is nog maar net te ruste gelegd en hij kan zich nu al omdraaien in zijn graf. Afgelopen maandag werd namelijk in Brussel een twintiger opgepakt op het moment dat hij een andere jongen een zakje coke overhandigde op straat. De dealer bleek een Kinder Surprise-ei bij zich te hebben, waarvan het gele eitje gevuld was met cocaïne in plaats van je gebruikelijke opwindbare mini-fietsje of plastic Spongebob.

In het ei bleek 0,4 gram cocaïne te zitten, zo schrijft HLN, en tijdens een huiszoeking bij de jongen thuis werd later ook nog 1889 kilo wiet gevonden.

Videos by VICE

Dat drugs verborgen worden in Kinder Surprise-eieren, is een trend die zich steeds vaker voordoet in Europa. Zo plukte een vijfjarig jongetje vorig jaar nog een ei vol methamfetamine in de struiken langs de kant van de weg, en werd in datzelfde jaar in een bar in Londen een hoop met coke gevulde Kinder Surprises gevonden in de vuilnisbakken. En in oktober werden in Engeland chocolade eieren gevonden die voor duizend euro aan cocaïne en heroïne bevatten – in totaal 79 zakjes.

LEES MEER: Een man zat twee jaar vast voor cocaïne die poedersuiker bleek te zijn

Het is niet de eerste keer dat Belgen een spannende verrassing aantreffen in een chocolade ei. Twee jaar geleden belandden er Kinder Surprise-eieren gevuld met coke in de schappen van een supermarkt in Wallonië. Waar die precies vandaan kwamen, blijft een mysterie, maar ik kan het niet helpen om me voor stellen hoe ergens volwassen mensen hun dagen doorbrengen met het perfectioneren van de kunst om kinderchocolade open te breken, dicht te smelten en feilloos opnieuw te verpakken. En dat vervolgens iemand in een schimmig straatje dat ei openpeutert, vlak voor het sluiten van een dealtje. Schattig!

Voorlopig zijn de eieren in België buiten bereik van kinderen gebleven, en hopelijk blijft dat zo. We zouden namelijk niet willen dat Kinder Surprise er, net als in Amerika, falikant verboden wordt.