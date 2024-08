In Berlijn lagen honderden mensen in de rij voor sneakers met ingebouwde ov-kaart

Deze week kampeerden honderden sneakerfans voor de deuren van Overkill, een sneaker- en graffitizaak in Berlijn, in de hoop om een paar gelimiteerde Adidas schoenen te kopen. In die schoenen, die 180 euro kosten, zit namelijk een jaarabonnement voor het openbaar vervoer in Berlijn — zo’n abonnement kost normaal zo’n 700 euro.



De vijfhonderd paar uitgebrachte sneakers zijn het resultaat van de samenwerking tussen Adidas en de Berlijnse Openbaar Vervoer Autoriteit (BVG). De samenwerking komt niet alleen tot uiting via het abonnement. Het design van de schoen is hetzelfde als de stof op Berlijns oude, iconische U-Bahnstoeltjes. Ondanks het feit dat de BVG nu hun eigen schoenenlijn heeft uitgebracht, mag je ook deze schoenen niet op de stoelen laten rusten.

Op de ochtend van de release sprak VICE met een aantal toegewijde sneaker- of ov-fans om te vragen hoe het met ze ging en wat ze van plan zijn te doen met de sneakers.

Andreas (33)

VICE: Waar kom je vandaan?

Andreas: Ik kom uit Leipzig en ben nu al twee dagen voor de deur aan het wachten.

Ben je een verzamelaar?

Ja — ik hou ervan om dingen te hebben die niemand anders heeft. Ik heb maar tien paar sneakers, maar ze zijn allemaal erg uniek. Ik heb bijvoorbeeld mijn achternaam op een paar staan, mijn dochters naam op een ander paar, en mijn trouwdatum op weer een ander.

Mijn vrouw denkt dat ik gek geworden ben, maar mijn dochter vindt het cool. “Pap, slaap je op straat?” vroeg ze toen we aan het videochatten waren. “Ja,” antwoordde ik, en ze zei: “Oh, cool!” Hoewel ik denk dat ze een beetje bang was omdat ze me nog nooit op deze manier heeft gezien. Ik hou ervan om af en toe iets doms te doen.

Wat vind je leuk aan de schoenen?

Het model is erg comfortabel en het design is chic. Ik ga ze niet echt dragen, ze gaan in een glazen kast zodat ze niet vies worden.

Hoe overleef je de koude nacht?

Rond vier uur ’s middags drink ik een theetje met iets speciaals erin. Grappa is erg goed voor het moraal. Ik heb ook een paar biertjes gedronken toen niemand keek. Ik draag ook iets van acht lagen kleding en ik heb twee slaapzakken. Als je naar de wc moet, moet je wel snel gaan, anders ben je je plek kwijt.

Luka (30)

VICE: Hoe lang ben je hier al?

Luka: Al zo’n drie dagen. Dit is de vijfde keer dat ik heb gecamped voor een paar schoenen. De laatste keer was in de zomer, dat was tof — een beetje als een festival.

Wat doe je om hier niet te bevriezen?

Ik heb een slaapzak, een kooktoestel, twee biertjes en een power bank. Een paar vrienden hebben een sjaal, een croissant en nog een slaapzak gebracht. Ik denk dat ze een beetje medelijden met me hebben. Ik ben ook een soort ui, zoveel lagen heb ik aan — ik draag een T-shirt, een wollen trui, een fleecetrui, een windjack en twee sjaals. Ik heb een trainingsbroek onder mijn normale broek aan en wat skisokken opgetrokken als een maillot. En ik heb mijn biertjes natuurlijk.

Zou je jezelf een sneakerhead noemen?

Theoretisch gezien wel. Ik heb zo’n veertig paar Nikes, maar dit zullen mijn eerste schoenen worden van een ander merk. Het merk vind ik eigenlijk niet zo belangrijk — het gaat me vooral om de stijl. Ik hou heel erg van het oude U-Bahnpatroon op de schoenen. Ze zien er ook heel comfortabel uit. Dat jaarabonnement boeit me niet — ik heb er al een. Maar het is een toffe marketingcampagne.

Sarah, (18)

VICE: Hoe lang ben je hier al?

Sarah: Sinds gisteravond, rond tien uur. Dit is de eerste keer dat ik ben gaan campen en ik ben hier met mijn broer, vriendje en mijn tante.

Ga je de schoenen echt dragen?

Ja ik ben van plan ze zo veel mogelijk te laten zien. Maar je moet natuurlijk wel voorzichtig zijn — ik zou vrij chagrijnig worden als iemand erop zou gaan staan. Omdat er maar vijfhonderd paar van zijn, ga ik ze misschien wel doorverkopen voor wat geld, maar het zou cool zijn om ze te houden. Ik zou het best vervelend vinden als ik een bod krijg dat ik niet kan weigeren. Ik heb een keertje een paar Jordans verkocht voor 600 euro, maar ik wilde ze eigenlijk heel graag houden.

Voor hoeveel kun je deze schoenen doorverkopen, denk je?

Mensen bieden ze nu voor 700 euro online aan. Sommige mensen zullen ze gaan proberen te verkopen voor 2000 euro op eBay, maar ik denk niet dat ze zoveel waard zullen zijn.

Mika (17)

VICE: Waarom sta je hier te bevriezen voor een paar sneakers?

Mika: Ik vind ze heel vet. Het is het alleen al waard voor het jaarabonnement. Op dit moment heb ik een maandabonnement.

Vind je zo mooi?

Ja, vooral het patroon. Maar het beste is natuurlijk dat er maar vijfhonderd van zijn.

Hoe lang wacht je al?

Sinds gisterochtend, dus niet zo heel lang. Er waren al zo’n honderd mensen toen ik aankwam. Toen ik zondagmiddag even ging kijken, waren er nog maar tien tot vijftien mensen. Veel van mijn vrienden denken dat ik gek ben geworden, maar de meeste steunen me wel.

Irene (62)

VICE: Waarom ben je hier?

Irene: Voor mijn kinderen. Mijn dochter en haar man zijn onderweg vanuit Hannover en ze vroegen of ik ze kon helpen.

Hoe reageerde je toen je kinderen vroegen of je voor ze in de rij wilde staan?

Het ergste was dat ze in eerste instantie niet vertelden waar dit allemaal voor was. Ze vroegen gewoon of ik hierheen wilde gaan en in de rij kon staan. Mijn dochter legde vanochtend alles uit via de telefoon, maar ze neemt het van me over wanneer ze terug is.

Hoe heb je het tot nu toe volgehouden?

Ik moet wel vaker meer dan tien uur lang staan op de vlooienmarkt. Ik kan ook geen stoel gebruiken, want mijn knieën zijn kapot, dus als ik ga zitten, kan ik niet meer opstaan. Maar ik vind het leuk — als het dat niet zou zijn, zou ik het niet doen. Ik heb dikke kleding aan en ik heb verder alleen een dekentje en een warme broek nodig.

Heb je zoiets al eerder gedaan?

Nee, nooit. Maar ik heb wel een keer een hele oudejaarsnacht bij de Brandenburger Tor gestaan, alleen voor een handtekening van presentatrice Andrea Kiewel. Maar dat was niet zoals dit. Eerlijk gezegd vind ik de schoenen best mooi — ik zou ze zelf wel dragen. Het jaarabonnement is ook gaaf, maar ik heb er niets aan, want ik heb er al eentje.