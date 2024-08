In Boedapest kun je als student leven van 360 euro per maand

Headerfoto via Flickr-gebruiker Budapest Events Guide.

Onderzoeksbureau en lobbyclub Kences heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over hoeveel het je als student kost om op kamers te wonen. Na het lezen van die cijfers denk ik dat je, als het je om het geld te doen is, beter naar Boedapest kunt verhuizen. Dan steek je je niet in torenhoge schulden en kun je ook nog een beetje van het leven genieten.

Maar eerst even dat onderzoek: dat zit vol met boeiende weetjes waar studentenvakbonden het idee van zouden krijgen om het hoofdkantoor van een woningcorporatie te bezetten.

Na Engeland de duurste

Toen ik zelf ooit op kamers ging, in Utrecht, betaalde ik 317 euro voor een kamer in een huis waar de sigarettenrook van de benedenbuurman door de gaten van mijn houten vloer mijn kamer in kwam. Over het gat in de gipsen wand die mijn kamer van die van mijn andere huisgenoot scheidde hing een poster. Het was zo gehorig dat als zijn vriendin midden in de nacht bij hem op bezoek kwam, de televisie keihard aanging zodat ik niet van hun intimiteiten kon meegenieten.

Mijn ouders gaven me 175 euro vergoeding voor de huur, en vonden het eerst maar gek dat ik huurde voor het dubbele bedrag. De kamer van mijn broer in Tilburg koste maar de helft, en het was te gek voor woorden dat ik ervoor koos om zoveel te betalen, vonden ze.

Nu, een paar jaar later, is 317 euro best goedkoop. Kences onthulde dat de student in Nederland gemiddeld 440 euro voor een studentenkamer betaalt. Je betaalt iets meer dan honderd euro per week, terwijl je in Duitsland voor 57 euro per week al een leuke kamer hebt. Nederland is dan ook het het land met de op één na duurste studentenkamers van Europa. Alleen in het Verenigd Koninkrijk zijn de kamers duurder. Daar betaal je volgens een ander onderzoek bijna 150 euro per week (in Londen leg je gemiddeld zelfs 680 euro per maand neer, maar we hebben het nu over het landelijk gemiddelde, en niet over steden).

Leenstelsel

Dan hebben we in Nederland ook nog eens het leenstelsel, waardoor studenten, volgens hetzelfde onderzoek van Kences, een stuk minder op kamers gaan wonen dan eerst. Het percentage studenten dat uit huis gaat wonen is de afgelopen twee jaar gedaald van 53 procent naar 49 procent. Dat lijkt misschien niet veel, maar de helft van die studenten krijgt nog gewoon studiefinanciering.

Van de eerstejaarsstudenten woonde vorig collegejaar driekwart nog bij hun ouders. Toen eerstejaars nog een beurs kregen, ging 62 procent op kamers wonen.

Je zou kunnen zeggen dat ze eerst even aan het studentenleven moeten wennen en dat ze in het tweede jaar wel op kamers gaan. Maar van de tweedejaars zat 63 procent van de studenten nog bij zijn ouders op de bank ‘s avonds TLC te kijken, in plaats van in de kroeg met een pitcher bier in de hand aan zijn cv te bouwen.

De studenten die bij hun ouders woonden hadden ook maar 530 euro per maand te besteden. De uitwonenden hadden 900 euro. Dat inkomen ligt hoger omdat ze meer lenen, want dat wordt bij het inkomen opgeteld. Driekwart van de uitwonenden moet gemiddeld 16.000 euro aan DUO terugbetalen, bijna twee keer zoveel dan wat een groot deel van de thuiswonenden moet terugbetalen.

Het parlementsgebouw in Boedapest Foto: Maurice, via Wikimedia Commons

Boedapest

Onbegrijpelijk eigenlijk. Want omdat je je studielening gewoon mee kunt nemen naar andere landen in de Europese Unie zou je toch eens moeten kijken waar je het goedkoopst kunt leven.

Studentenhuisvester Uniplaces deed dat, en zag dat van de grote Europese steden een studentenkamer het minste kost in Boedapest. Daar betaal je er maar 249 euro voor en woon je zelfs goedkoper dan in Berlijn.

Hongarije wordt voor veel buitenlandse studenten misschien wat minder aantrekkelijk nu premier Viktor Orbán een van zijn beste universiteiten, de Central European University, vakkundig de nek om probeert te draaien. Orbán heeft een nieuwe wet door het parlement geloodst waardoor de CEU, een van de beste universiteiten van Hongarije, kan worden gesloten.

Volgens de premier is dat nodig omdat de CEU fraude pleegt door diploma’s uit te geven die zowel in Amerika als Hongarije worden erkend. Volgens tegenstanders probeert hij de zakenman en geldschieter van de universiteit, George Soros, dwars te zitten. Die man staat voor alles staat waar Orbán tegen is: het grote geld en globalisering. En misschien is Orbán er niet zo blij mee dat 77 procent van de studenten van de CEU uit het buitenland komt. In totaal studeren er in Hongarije ieder jaar zo’n 20.000 internationale studenten.

Intellectuele expats

Die buitenlandse studenten zijn jou dus al voor gegaan. Ze hebben het goed bekeken, want eigenlijk is alles goedkoop in Boedapest. Een biertje kost er 1,30 euro, en je kunt er al voor vijf euro uit eten. Studeren in Hongarije is de afgelopen paar jaar wel duurder geworden, maar je kunt er nog steeds voor ongeveer 2000 euro per jaar een studie doen.

Omdat echt alles er goedkoop is, kun je er in Boedapest rondkomen voor 360 euro per maand, exclusief collegegeld. Je doet het al goed voor 520 euro per maand. En neem je het helemaal ruim, dan kun je volgens de Corvinus Universiteit vooruit met 750 euro, een bedrag waar de gemiddelde uitwonende student in Nederland volgens Kences niet genoeg aan heeft.

Het leven van een student kost daar dus een stuk minder dan in Nederland en de universiteiten zijn lang zo slecht nog niet. Ga dus lekker naar Boedapest. Dan word je een soort intellectuele expat, een vluchteling die naar Oosten uitwijkt omdat studeren daar nog betaalbaar is.

—

