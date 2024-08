In ‘Brexit Stage Left’ zwaait Jamali Maddix Europa uit

Of de Brexit de domste beslissing is die het Verenigd Koninkrijk ooit heeft gemaakt, of de allerbeste, dat moeten we nog maar zien. Comedian Jamali Maddix had geen zin om de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen af te wachten, en ging alvast op afscheidstournee langs alle plekken waar hij mogelijk niet meer welkom is als het VK straks definitief niet meer bij de Europese Unie hoort.

In de VICELAND-show Brexit Stage Left reist Maddix met collega-comedians Fern Brady, Alfie Brown en Sean McLoughlin naar Amsterdam, Berlijn, Dublin en Kopenhagen, om nog één keer te kijken wat Europa allemaal te bieden heeft. Tijdens de reis treden ze ook op in comedyclubs, waarbij ze een cynische en humoristische blik werpen op de onzekere toekomst die hun thuisland tegemoet gaat.

Het is misschien niet erg vriendelijk om de Britten uit te lachen om de politiek beslissingen die ze maken, maar als ze er zelf grappen over maken mag je best meelachen. Bekijk daarom de trailer hierboven, en check deze zaterdag de aflevering die zich in Amsterdam afspeelt op VICELAND.

Brexit Stage Left is elke zaterdag om 22.00 uur te zien op ons televisiekanaal. VICELAND is te zien op Ziggo kanaal 26 en Caiway kanaal 22 in Nederland, en Telenet kanaal 21 en Proximus kanaal 104 in België.