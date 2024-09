In Cho’s nieuwe clip voor ‘Eerste Keer 2.0’ zie je hoe Kempi milkshakes serveert

Voor de clips van Cho’s Knock Knock III worden kosten noch moeite gespaard. De locaties zijn vaak in het buitenland, de styling is helemaal on point en de beelden zijn, eh, beeldig. Ook de clip voor Eerste Keer 2.0 met zangeres Abigail Johnson is een visueel feestje, maar waar ik echt euforisch van word is de nieuwe bijdrage van Kempi die niet op het album stond (een verklaring voor de 2.0 in de titel). In de clip voor het liedje over eerste liefdes zie je Kempi in een restaurant werken en milkshakes serveren aan jonge tortelduifjes. Tussendoor dropt hij ook nog eens een heerlijke verse waarbij hij zelfs even in het Arabisch zingt.

