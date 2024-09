In de clip voor ‘Blind’ wordt Stayy Cozy in een kraakpand achtervolgd door de liefde

Na zijn eerste single Eyes, brengt de 22-jarige Stayy Cozy uit Venlo vandaag zijn tweede liedje Blind uit. Het is de eerste single van zijn debuut-EP 1,2,3. Net als de eerste track, gaat dit liedje over een meisje. Daarnaast schakelt hij weer soepel tussen rap en zang en dat laatste klinkt bij vlagen Post Malone-achtig, wat absoluut een compliment is.

In de clip zie je hoe Stayy Cozy en gastartiest On The Fence in een verlaten kraakpand dwalen en tot het uiterste gedreven worden door een meisje. De grimmige setting laat zien dat je niet zonder kleerscheuren uit de liefde komt.