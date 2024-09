In de clip voor ‘In Mijn Zone’ maken Big2, Stray Bullets, MocroManiac en Zefanio een autokerkhof onveilig

Big2 en producersduo Stray Bullets brengen vandaag hun gezamenlijke EP Bende uit. Om dat te vieren, hebben ze ook een clip geschoten voor het liedje In Mijn Zone – met gastbijdragen van MocroManiac en Zefanio – die hier in première gaat.

In de video maken de artiesten een autokerkhof onveilig. Er worden bakken in de fik gestoken, schuin gereden zoals in die ene clip van M.I.A. en wheelies getrokken op motoren. Voor het gevaarlijke werk hebben ze een professionele stuntman in konijnpak ingehuurd. Safety first kiddo’s!