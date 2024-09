In de clip voor ‘Tienervader’ neemt Ome Omar je mee in een Amsterdams Shakespeariaans drama

Stel je voor: je komt net uit de gevangenis, je hebt geen geld en je kind heeft geen luiers meer. Je wil wel een baan zoeken maar dat is lastig gezien je verleden. Je maag is leeg en dus moet je wel datgene gaan doen dat je in eerste instantie in de problemen heeft gebracht. Het is een vicieuze cirkel waar je niet uit lijkt te ontsnappen. Toch probeer je je hoofd boven water te houden want je kunt je kind niet laten vallen.

Het is de wereld die Ome Omar schept in de clip van Tienervader die hier in première gaat. Een verhaal van drama, tegenslag en hoop. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Serrio Baaz en Young Mauro, respectievelijk de hustler en de plug. Maty Mike maakt een kleine cameo en natuurlijk zie je Omar zelf ook nog terugkomen in de video. Leef mee met deze track, de Brenda’s got a baby van Amsterdam-Noord. Dit is de eerste single van Omar’s nieuwe EP Hombel die 10 maart uitkomt.