Stel je voor: je komt net uit de gevangenis, je hebt geen geld en je kind heeft geen luiers meer. Je wil wel een baan zoeken maar dat is lastig gezien je verleden. Je maag is leeg en dus moet je wel datgene gaan doen dat je in eerste instantie in de problemen heeft gebracht. Het is een vicieuze cirkel waar je niet uit lijkt te ontsnappen. Toch probeer je je hoofd boven water te houden want je kunt je kind niet laten vallen.

Lees verder op Noisey.