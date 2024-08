In de collages van Tamara Stoffers is de Sovjet-Unie nog onwerkelijker dan het was

Bij de Sovjet-Unie denk je toch snel aan goelags, de KGB en Chernobyl. Maar ook al was het leven in de socialistische heilstaat voor veel mensen niet bepaald een pretje, heeft de Sovjet-Unie toch een mysterieuze aantrekkingskracht. Zo ook voor kunstenaar Tamara Stoffers, die in haar collages de USSR nog een beetje absurder maakt dan het al was.

“De Sovjet-Unie heeft een zeer interessante beeldtaal en kunst had er een propagandafunctie,” vertelt ze over haar passie die de spaarzame vierkante meters van haar kamer aan het overnemen is. Het fascineert haar dat er aan de ene kant gewone mensen worden afgebeeld – de boer op het land en de arbeider in de fabriek – maar dat tegelijkertijd alles aan de communistische staat vereerd wordt. “Lenin duikt overal op in ansichtkaarten, schilderijen en standbeelden en hij werd op vaandels en speldjes tot een God verheven.”

Saratov

“Ik wilde schilderen als Rembrandt, maar dat lukte niet”, vertelt Tamara over toen ze haar kunstopleiding aan Academie Minerva in het Nederlandse Groningen deed. Dat was natuurlijk een domper, maar daardoor richtte ze haar onderzoek wel op Rusland, en in het bijzonder de esthetiek van de Sovjet-Unie, wat in veel opzichten redelijk haaks staat op Rembrandt.

Zo rolde ze in het maken van collages over die Sovjet-Unie. Met die kunstvorm was ze al eens begonnen. “Via collages maak ik me deze wereld eigen,” legt ze uit. Ze haalt de beelden voornamelijk uit haar eigen verzameling boeken. Ze snijdt afbeeldingen uit en stelt op die manier haar eigen beeldarchief samen. Haar collages hebben geen vooropgezet plan, ze kijkt gewoon wat qua kleur, materiaal en vorm klopt. Over Potempkin Stairs zegt ze: “Ik had eerst de trappen uitgesneden en toen de meloenen ingevoegd – de grootste op de voorgrond, zodat het logisch aanvoelt.”

Met haar kunstwerken wil ze niet het daadwerkelijke verhaal van de Sovjet-Unie vertellen, maar juist nieuwe situaties creëren. Ze heeft inmiddels al dertig collages gemaakt waarvan er vijf volgende maand te zien zijn tijdens Haute Photographie in Rotterdam.

Potempkin Stairs

Cathedral of Saint Sophia

Kalininskaya

Leninskyi Avenue

Palace Square

Pavlovsky Posad

Voor meer collages van Tamara Stoffels kun je op haar website of Instagram kijken.