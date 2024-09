In de documentaire ‘Venus’ gooien de makers het stereotype van de seksschuwe vrouw omver

Broadly sprak met de regisseurs van ‘Venus’, een documentaire over vrouwelijke seksualiteit die vanavond in wereldpremière gaat op IDFA. Samen met Lea Glob en Mette Carla Albrechtsen praatten we over de duistere kant van seks, pornocasting en de juiste benaming voor je vagina.

Als we domme reclames en suffe mannenblaadjes moeten geloven, denken vrouwen voornamelijk aan chocola, menstrueren en huwelijksaanzoeken. Maar wat blijkt: vrouwen zijn ook gewoon seksuele wezens die nadenken over wie ze graag zouden neuken! Deense filmmakers Lea Glob en Mette Carla Albrechtsen gooien met hun documentaire Venus het stereotype van de seksschuwe vrouw omver.

Wat begon als een casting voor een erotische film, eindigde in een documentaire vol gesprekken met jonge vrouwen die praten over hoe vaak ze denken aan seks, hun meest geile fantasieën – waaronder een incestfantasie – en het verliezen van hun maagdelijkheid. Ik skypete met Lea en Mette om te praten over hun film, pornocasting en hoe je nou je vagina moet noemen.

Ha Lea and Mette, waarom wilden jullie zo graag een film maken over vrouwelijke seksuele verlangens en frustraties?

Lea Glob: Toen we samen op de filmacademie in Kopenhagen zaten, speelden we altijd al met het idee om een film te maken over de vrouwelijke seksualiteit. We waren alleen toen veel te verlegen om te kunnen vragen wat we eigenlijk wilden vragen. Nu durven we dat wel.

Mette Carla Albrechtsen: We waren eigenlijk van plan een film te maken over erotische herinneringen die vervolgens gespeeld zouden worden door acteurs. Tijdens het casten van de erotische verhalen merkten we echter dat er veel meer kracht zat in de gesprekken die we voerden met de vrouwen. De gesprekken en interactie die we hadden met vrouwen was heel echt en tastbaar, wat veel interessanter was om te laten zie.

Slechte seks beïnvloedt je hele leven.

De film gaat over vrouwelijke seksualiteit in het algemeen, maar we zien alleen verhalen van witte, hoogopgeleide vrouwen. Hoe komt dat?

Mette: In Kopenhagen wonen we in een buurt waar bijna alleen maar hoogopgeleide, witte mensen wonen, dus die groep was op de hoogte van de casting. Bovendien is het een persoonlijke film. In de oproep schreven we over de seksuele frustraties die we zelf ook hadden in onze jeugd, die andere witte vrouwen dan weer herkenden.

Lea: We wisten natuurlijk van tevoren dat we een bepaald stereotype vrouw zouden aantrekken, namelijk het type dat op ons leek. We hadden zelf ook liever een meer gevarieerde groep vrouwen gehad, maar we wilden absoluut niet typecasten. Dan komt het minder oprecht over. Bovendien is de film niet bedoeld als wetenschappelijk of journalistiek bewijs. Wat je ziet is een creatief proces.

In de introductie van de film hebben jullie het over de “duistere kant van seksualiteit.” Wat is die duistere kant?

Mette: Slechte seks beïnvloedt je hele leven. Als je seks gebruikt als bevestiging, als je het gebruikt als ontsnappingspoging, dan kan seks een verkeerde invloed hebben. Een van de meisjes in de film praat bijvoorbeeld over haar eerste keer, dat die vreselijk was en dat dat haar nog steeds dwars zit. Dat ze nog steeds niet echt intiem met iemand durft te zijn. Dat is de duistere kant van seksualiteit.

Lea: We hechten een enorme waarde aan seks en die kan negatief of positief zijn. Op het platteland, waar ik ben opgegroeid, werd seks als iets heel erg schaamtevols gezien, als een zonde. In de film zie je ook een jonge vrouw die gelovig is opgevoed en zich schaamt voor de seksuele gevoelens die ze heeft als ze twee mannen seks ziet hebben. Die balans tussen seks en schaamte zie je in de film bij veel vrouwen terug.

In het Deens hebben we geen goed woord voor de vrouwelijke genitaliën.

Jullie stellen hele persoonlijk vragen, zoals: “Als het op seks aankomt, hoe dapper ben je dan?”. Waarom wilden jullie deze vraag stellen?

Lea: Seks is zoveel meer dan alleen je kleren uittrekken. Je moet je ook bloot durven te geven aan de ander. Ik vind het zelf moeilijk om eerlijk te zijn tijdens de seks, om aan te geven wat ik lekker vind. Ik wilde weten of anderen dat gevoel ook hebben of dat zij moediger zijn. Tijdens de seks kun je voortdurend worden afgewezen en het kost lef om dan toch te zeggen wat je lekker vindt.

En de vraag, “Hoe noem je je genitaliën?”

Lea: In het Deens hebben we geen goed woord voor de vrouwelijke genitaliën!

Mette: Mensen zeggen altijd dat wij in Scandinavië zo liberaal zijn, terwijl we er niet eens een goede term voor hebben. Natuurlijk, je kunt het woord vagina gebruiken, maar dan klink je meteen als een dokter. Of ‘skede’ (schede, spleetje), maar dat wordt meer voor kinderen gebruikt. Hebben jullie daar in Nederland een goed woord voor?



Wij gebruiken wel het woord ‘kut’ of ‘poes’.

Lea: Poes? Als in pussy?

Mette: Ik vind poes al een stuk vriendelijker klinken dan pussy.

In de film vragen jullie de vrouwen ook of ze zouden zoenen, zich uitkleden of seks zouden hebben voor de camera. Waarom?

Mette: Deels had dat met de originele film te maken. We waren natuurlijk van plan een erotische film te maken en daarvoor moesten ze nou eenmaal uit de kleren. We hebben het uiteindelijk in de film gelaten omdat het een mooi contrast vormt met de zogenaamde pornocasting. Veel pornofilms beginnen op een castingbank, waar meisjes dan een beetje over zichzelf vertellen en vervolgens uit de kleren gaan.

Lea: In de pornofilm staat het uitkleden centraal, hier stond het gesprek centraal.

Welk verhaal heeft het meeste indruk op jullie gemaakt?

Mette: Om één casting heb ik ontzettend hard moeten huilen. Dat was niet zozeer omdat het een shockerend verhaal was. Wat mij raakte, was dat het een jong meisje was. Ze was ongeveer twintig en had nu al zoveel dingen meegemaakt qua seks en begreep nu al zoveel meer over seks dan toen ik twintig was. Dat was inspirerend om te zien.

Lea: Voor mij is dat het verhaal van een jong meisje dat voor het eerst bij haar vriendje ging slapen. Haar moeder reed haar erheen en was een beetje aan het treuzelen, overduidelijk zenuwachtig. Op een gegeven stopte ze ergens langs de weg en vroeg ze aan haar dochter: “Weet je wel wat een clitoris is?!” Dat vond ik ontzettend ontroerend om te horen, zeker als je je beseft dat er ontzettend veel meisjes en jonge vrouwen zijn die dat voor zichzelf moeten uitzoeken. Niet iedereen kan dat helaas met zijn of haar moeder bespreken.

De documentaire Venus gaat vanavond om 21:30 in wereldpremière in Tuschinski. Meer lezen over IDFA? Hier vind je een overzicht van Broadly’s favoriete IDFA-films .

