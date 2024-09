In de eerste soloclip van Pietju Bell wordt de politie in Woensel hardhandig weggejaagd

Pietju Bell gaf vorige week zijn visitekaartje af tijdens zijn snoeiharde 101Barz-sessie met Woenzelaar en Killer Kamal. In diezelfde sessie hoorden we een snippet van Als Je Wist Dan Je Weet – een verslavend straatanthem waarin de jonge rapper uit Woensel op een beat van Teemong praat over uit de gevangenis komen. Vandaag gaat de clip, die ook door Teemong is gemaakt, bij ons in première.

De video begint met echte beelden van hoe de Woenselse jeugd de politie hardhandig uit de buurt wegjaagt, omdat Oom Agent langskwam tijdens de opnames van de clip. Het loopt vervolgens soepel over in een klassieke Teemong-video met ontelbaar veel middelvingers, gemaskerde squads en wheelies op crossmotoren. Bekijk de clip hieronder.