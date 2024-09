In de foto’s van Maisie Cousins zijn zelfs naaktslakken sexy

Een kin vol lippenstift, vertrapte pioenrozen of een vrouwenborst vol nat gras en naaktslakken. Het klinkt als wakker worden in je tuin na een avondje de bloemetjes buiten zetten, maar deze scenario’s vind je alleen terug in de foto’s van Maisie Cousins. Haar grillige, slijmerige foto’s zijn nu te zien in haar eerste solotentoonstelling, Grass, Peonie, Bum. Haar werk heeft iets primitiefs doordat ze het vrouwenlichaam met de natuur combineert. Zelf ziet de Londense fotograaf haar werk als hedonistisch en zelfbevredigend, waarbij ze zich met name focust op vrouwelijkheid, kracht, natuur en het lichaam.

“Het was goed om mijn werk ergens anders te laten zien dan online,” vertelt ze aan Creators. Haar werk doet het goed op Tumblr, maar een expositie is andere koek. Daarom moest Cousins nadenken over de manier waarop een toeschouwer erop zou reageren. “Ik wilde het niet alleen visueel maken, maar juist een ervaring voor al je zintuigen,” vertelt ze. “Daarom heb ik met een parfum van Azzi Glasser gewerkt en een goud reflecterende vloer in één van de kamers gelegd.” Zo raak je als toeschouwer nog meer betrokken bij de tentoonstelling en kun je het vocht in de foto’s als het ware ruiken.

Cousins gebruikt traditionele bloemen in haar foto’s – zoals pioenrozen – maar geeft wat minder traditionele namen in de titels van haar werk: ‘bumhole‘ en ‘big dick‘. Ze gebruikt de natte bloemen om zowel mannelijke en vrouwelijke lichaamsdelen uit te beelden. De grillige, speelse en soms humoristische aanpak werkt en wordt versterkt door de creatieve samenstelling van objecten en kleur.

Het werk van Cousins zit vol met lichamen, maar hun aanwezigheid is niet dramatisch. In plaats daarvan wordt de aanwezigheid van seks, naaktheid en het vrouwelijk lichaam vooral gesuggereerd, zonder het al te expliciet uit te beelden. Zo zijn de foto’s soms afstotend, soms erotisch, maar meestal alletwee. De fotograaf wil met haar werk ingaan tegen de beelden van vrouwelijke lichamen in de media uit, door te kiezen voor zweterige, harige en gekleurde lichamen die onvolmaakt zijn op een geweldige manier.

Kijk voor meer werk van Maisie Cousins hier.