Live voetbal vanaf elk standpunt: de toekomst van sport in VR

Ik kijk graag naar sport op televisie, maar het heeft ook grote beperkingen. Zo erger ik me bij wielrennen soms ontzettend aan de keuzes van het televisieteam om te focussen op oninteressante renners. En bij voetbalwedstrijden wil ik ook weleens zien hoe een briljante voetballer als Cristiano Ronaldo over het veld beweegt als de bal heel ergens anders is. Gelukkig dient zich vanuit de Verenigde Staten een oplossing voor mijn problemen aan. Het Amerikaanse bedrijf Virtually Live maakt het namelijk mogelijk om in een stadion of langs een racebaan rond te lopen, zonder dat je daarvoor je huis hoeft te verlaten.

Het gaat zelfs zo ver dat je tijdens een wedstrijd tussen de spelers door kan lopen. Zo zou je naast een voetballer kunnen gaan staan die net aan zijn aanloop voor een strafschop begint. Of je stalkt de hele wedstrijd een willekeurige speler omdat je je verveelt. Het is slechts een greep uit de mogelijkheden waar ze bij Virtually Live aan werken.

Videos by VICE

Op basis van ontzettend veel data kan het bedrijf straks allerlei sporten representeren in VR. Op dit moment werkt het bedrijf vooral aan voetbal en Formule E, het elektrische broertje van de Formule 1. Bij Formule E wordt tijdens de race elke fractie van een seconde informatie van 180 verschillende meetpunten naar een server doorgestuurd. Hierbij moet je denken aan de locatie van een auto en het gebruik van de remmen.

De huidige technologie van Virtually Live voor Formule E.

Op de server wordt deze informatie omgezet naar bewegingen in VR, waarna alles wordt verstuurd naar de kijker. Uiteindelijk zie jij dan via je Oculus Rift-bril allerlei dingen om je heen gebeuren. Het bedrijf probeert ervoor te zorgen om in ieder geval net zo snel als de televisie uit te zenden: dat lukt vooralsnog heel goed, met een vertraging van 10-13 seconden, wat sneller is dan de televisie (zolang je een goede verbinding hebt natuurlijk).

Het bedrijf houdt zich niet alleen met Formule E bezig. Ze richten zich gelukkig ook op de meest populaire sport van ons land. “Mijn focus ligt vooral op het uitzenden van voetbal,” vertelt Leland Hedges, onderdirecteur product en marketing bij Virtually Live. Live voetbal uitzenden is alleen wel een stuk lastiger dan Formule E. Bij een voetbalwedstrijd 25 mensen (22 spelers en 3 scheidsrechters) en de bal worden gevolgd. Dat is beduidend moeilijker dan een aantal raceauto’s.

Daar is heel veel data voor nodig. En die data kan het bedrijf niet allemaal zelf verzamelen. “We zijn momenteel in onderhandeling met een paar big data bedrijven,” zegt Hedges. “Hierbij moet je denken aan bedrijven die nu al samenwerken met bijvoorbeeld de NBA.” Op dit moment worden de data al bij wedstrijden in alle grote competities bijgehouden. De data zijn er dus, ze moeten alleen nog bij Virtually Live terechtkomen. Daarna kunnen de spelersdata getransformeerd worden in VR.

Een screenshot vanaf de racebaan bij Formule E. Beeld: Virtually Live

Wat een VR-uitzending van voetbal nog meer lastiger maakt dan Formule E, is dat elke speler een uniek uiterlijk heeft. Dat zorgt voor veel extra werk. “Bij Formule E zijn alle auto’s in principe hetzelfde. Je hoeft het model dus maar één keer te maken. Die geef je verschillende prints en je bent klaar,” zegt Hedges.

Om spelers zo realistisch mogelijk te maken probeert het bedrijf nu om spelers als het ware in te scannen. “In negentig seconden kan je iemand heel goed scannen met allerlei camera’s om hem heen,” zegt Hedges. Dat is een techniek waar EA Sports al gebruik van maakt voor bijvoorbeeld de FIFA-spellen. Iedereen die FIFA 17 heeft gespeeld weet wat er nu mogelijk is op dit gebied, en dat wordt natuurlijk alleen maar meer. “We hebben daarom ook mensen uit die hoek [van EA Sports] aangenomen zodat we dit zo goed mogelijk kunnen doen,” aldus Hedges.

Hedges verwacht dat de graphics in VR de komende vijf tot tien jaar heel erg realistisch gaan worden. “VR staat vandaag nog in de kinderschoenen, vergelijkbaar met de vroege fase van telefoons, nog voordat de iPhone en de BlackBerry populair werden,” vertelt Hedges. “Kijk naar een voetbalspel uit de jaren negentig en vergelijk dat met nu: er is ongelofelijk veel vooruitgang geboekt in de afgelopen twintig jaar.”

Tijdens VR-sportuitzendingen heb je ook een soort tablet in je virtuele handen. Daarop kun je op de traditionele manier, dus met normale televisiebeelden, de wedstrijd volgen. “Op die manier kunnen mensen ook naar de wedstrijd kijken zoals ze gewend zijn,” vertelt Will Winston, mediamanager van Virtually Live. “Het punt is dat de camera altijd de bal volgt: je hebt geen vrijheid om rond te kijken.” VR een welkome toevoeging aan het kijken naar sport: je kan een speler die de bal niet heeft, en dus buiten beeld staat, gewoon in de gaten houden als je dat wilt.

Het zicht vanaf de tribune in het virtuele stadion. Beeld: Virtually Live

VR wordt op dit moment steeds meer gebruikt in de sportwereld: er zijn steeds meer bedrijven die de techniek inzetten voor analyses. Zo ging ik ging pas langs een Nederlands bedrijf dat voetballers laat trainen in VR. Maar dat geldt dus niet voor Virtually Live. “Wij willen VR alleen gebruiken voor entertainment, en dus niet voor professionele analysesystemen,” zegt Hedges. En daarmee onderscheidt Virtually Live zich van veel andere bedrijven in het gebied.

In de toekomst moet het voor toeschouwers mogelijk worden om virtueel in het stadion rond te lopen, en ook nog met elkaar te communiceren. “Ik en mijn broers zijn allemaal fan van Chelsea FC (Engelse voetbalclub), maar we wonen in de Verenigde Staten. Mijn ouders gaan wel wekelijks naar het stadion,” vertelt Hedges. “Deze techniek maakt het mogelijk dat ik met mijn broers in VR vanaf de plek van mijn ouders naar de wedstrijd kan kijken.”

Volgens de wetenschappers van het project Future Ofzullen er in 2020 ongeveer 160 miljoen VR-headsets verkocht worden. Gemiddeld tien procent van het tv-publiek zal gebruik maken van VR. Dit alles zal een grote impact op het stadionbezoek hebben. Op dit moment is er niets beters dan naar een wedstrijd kijken in het stadion, maar dat kan veranderen door VR. Het wordt namelijk mogelijk om het stadionbezoek goed na te bootsen, maar daarnaast ook allerlei data over spelers en de gebeurtenissen mee te krijgen.

In de toekomst moet het systeem zelfs nog beter worden: “Er zijn steeds meer mogelijkheden om gezichtsuitdrukkingen aan VR toe te voegen. Dan kan ik mijn broer dus in de ogen aankijken als we allebei een doelpunt vieren,” aldus Hedges. Het is zijn ultieme doel met Virtually Live.

Dit is hoe de hololens van Microsoft werkt. Video: Windows Central

De manier waarop we naar sport kijken in de toekomst is sowieso erg aan het veranderen. Naast Virtually Live zijn er meer bedrijven bezig met toffe dingen om de kijkers nog meer beleving en mogelijkheden te geven. Zo heeft Microsoft een hololens ontwikkeld, waarmee zij zich voorlopig vooral op American Football richten.