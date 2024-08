In de nieuwe clip van De Cultuur lopen ochtend en avond perfect in elkaar over

De Bonne Nouvelle-EP van De Cultuur is wat mij betreft het meest verrassende stukje decadentie van dit jaar. De muziek die de Amsterdamse jongens maken is haast te vergelijken met het plotseling vinden van een blikje kwaliteitskaviaar in je ijskast, net achter de tupperware-bakken vol schimmelige leftovers. Het is precies de luxe die je af en toe nodig hebt in je leven.

De clip voor Vanavond, die hier bij ons in première gaat, sluit hier uiteraard perfect bij aan. In de clip lopen ochtend en avond feilloos in elkaar over, net als Amsterdam en Parijs, plannen smeden en die uitvoeren, hoge money en een laag saldo, binnen en buiten, donker en licht, goed en kwaad, enzovoort en et cetera.



De video is geschoten door FLRCNT en kun je hierboven bekijken. De rest van de EP is hieronder te beluisteren. O ja! De Cultuur staat morgenavond iets na tienen op de Sugarfactory-stage op de Uitmarkt in Amsterdam, mocht je ze live willen aanschouwen.