In de nieuwe clip voor ‘Kermis’ zie je Tads Thots en GRGY stennis schoppen op het strand

​SMIB en TNO (The New Originals) organiseerden in augustus een strandfestival waarbij iedereens outfit klopte, er met Super Soakers werd gespoten en onder andere Ray Fuego, Zwart Licht en FNMLAS een show weggaven. Wat er ook gebeurde, was de clipshoot van Tads Thots en GRGY voor Kermis.

In de video zie je Tads Thots, GRGY en andere leden van SMIB over het strand banjeren en stennis schoppen. Tads walst zoals altijd onvoorstelbaar nonchalant op de beat terwijl hij je meeneemt naar een feest waar je bij had willen zijn.

