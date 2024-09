De nieuwe clip van Bonobo is een claustrofobische rit door achttien Japanse huiskamers

In de nieuwe videoclip van Bonobo zien we een reeks kamers die steeds kleiner worden, terwijl de man die erin woont steeds dezelfde grootte aanhoudt. Filmmaker Oscar Hudson werd gevraagd om de videoclip voor het nummer “No Reason” te maken. Het nummer is een onderdeel van het nieuwe album Migration van Bonobo, bij het label Ninja Tune. De video begint met een beeld van een hikikomori, een Japans persoon die zich volledig heeft teruggetrokken uit de maatschappij en in zijn kamer leeft. De camera van Hudson beweegt vooruit naar een deuropening die leidt naar een eindeloze reeks van dezelfde kamers, waarin de hoofdrolspeler steeds groter lijkt te worden, terwijl de kamer lijkt te krimpen. “Het was echt een eer om een videoclip te maken voor iemand als Bonobo, waar ik al jarenlang fan ben,” vertelt Hudson aan The Creators Project. “‘No Reason’ is zo’n suggestief en sfeervol nummer, dus het was vanaf het begin duidelijk dat onze video die eigenschappen moest hebben.”

Hudson zegt dat een deel van de inspiratie voor het nieuwe album kwam van Bonobo’s relatie met landschappen en plaatsen als hij op tour is. In zo’n periode ontstaat er een gevoel van vervreemding, omdat je voor een langere tijd geen echte thuisbasis hebt. Daarom probeerde Hudson een film te maken die omgeving en psychologie met elkaar in verband brengt.

Terwijl hij onderzoek deed naar deze thema’s stootte Hudson op het Japanse fenomeen van de hikikomori. Het zijn vaak jonge Japanners die zo overweldigd worden door het leven, dat ze zich terugtrekken in hun slaapkamers en soms jarenlang niet naar buiten komen. Daardoor kwam Hudson op het idee om een reeks kamers te maken die geleidelijk krimpen rondom hun groeiende bewoner.

“Zoals bij veel van mijn werken hebben we de film gemaakt door geen special effects te gebruiken,” vertelt Hudson. “We moesten een hele nieuwe manier ontwikkelen om de kleine camera door die kleine deuropeningen te krijgen en zo soepel mogelijk zo’n lange afstand af te leggen. We hadden achttien verschillende kamers van verschillende groottes, dus we moesten elk object dat op de set aanwezig was ook namaken en verkleinen. Dat was enorm veel werk. “Het was duizend keer makkelijker geweest als we deze film met digitale animaties gemaakt hadden, maar ik denk dat het fysieke en de daarbij horende imperfecties het anders en hopelijk beter maken,” voegt hij toe.

Bekijk de videoclip van “No Reason” hieronder:

Het album Migration van Bonobo is nu uit op het label van Ninja Tune. Zijn tour start op 10 februari in Londen en op 20 februari staat hij in Paradiso in Amsterdam.