In de nieuwe video van Femke Huurdeman zie je naakte vrouwenlijven en spaghetti

Faux Chaud is een nieuwe video van filmmaker Femke Huurdeman, over spaghetti en strepen op naakte lichamen. We belden met haar om te praten over haar werk, vrouwentepels en pasta pesto.

De 24-jarige Femke Huurdeman maakt korte films over mode. In 2015 studeerde ze af aan het Amsterdam Fashion Institute en met haar afstudeerfilm, Pippin and the Pursuits of Life, won ze een Berlijnse modeprijs. Nu werkt ze voor FOAM en heeft ze haar eigen filmstudio, waar ze kunstzinnige video’s maakt. Broadly sprak met haar over haar nieuwste werk, Faux Chaud, die je hieronder kunt bekijken.

Broadly: Spaghetti en naakte vrouwenlijven, dat is geen voor de hand liggende combinatie. Hoe kwam je op dit idee?

Femke Huurdeman: Ik was eigenlijk met een ander filmproject bezig, maar dat ging nogal moeizaam. Daarom besloot ik om samen met een collega, Niels Moolenaar, even iets anders te gaan doen. We experimenteerden met mapping, het tekenen op lichamen met licht. Dat heb ik toen gecombineerd met naakte lichamen. Ik vond het vet om de vormen van het lichaam over te brengen. De video is in één middag gemaakt. Wat ook wel grappig is, is dat de twee meisjes die in Faux Chaud spelen elkaar kennen doordat ze dezelfde lover delen. Toen ze daar achter kwamen werden ze vriendinnen.

Hoe eet je zelf het liefst spaghetti?

Pasta pesto met fusilli. Ik krijg er meteen honger van als ik eraan denk.

In een van je andere films speelt spaghetti ook al een rol. Waar komt je die obsessie voor spaghetti vandaan?

Dat filmpje is in dezelfde middag gemaakt als Faux Chaud, maar ik vond het fragment er niet meer inpassen, dus heb ik het er apart op gezet. Ik ben nog bezig met het vinden van mijn stijl en daarom probeer ik veel nieuwe dingen. Het was gewoon een beetje gek. En spaghetti is natuurlijk heel erg lekker.

Hoe kies je de onderwerpen voor je video’s?

Ik werk meestal intuïtief, het is niet iets waar ik echt voor ga zitten of zo. Meestal sta ik onder de douche of zit ik op de fiets en dan denk ik ineens aan een klein detail wat ik interessant vind. Dat verwerk ik dan in mijn films. Wat wel vaak in mijn video’s terugkomt, is de vriendschappen tussen meisjes en hoe meisjes naar de wereld kijken. Er zit in elk geval altijd een absurd randje aan.

Zo ziet Femke er zelf uit. Foto door Niels Moolenaar

Je nieuwe filmpje heet Faux Chaud, waarom?

Het was al laat op de dag en Niels en ik dronken een biertje. We zaten een beetje te grappen over hoe we het wilden gaan noemen en toen kwam Niels met Faux Chaud. We vonden het wel grappig om het een beetje chique te laten klinken. Maar het eerste idee was eigenlijk om ‘m ‘Spaghetti Bolognese’ te noemen.

Er zit veel naakt in. Dat lijkt onvermijdelijk in de reclame-, mode- en kunstwereld. Wat vind je daarvan?

Daar ben ik alleen maar blij om. Het is echt belachelijk dat instagramfoto’s nog steeds worden verwijderd als er een tepel op staat. We leven in 2016, dan moet dat toch gewoon kunnen?

Je werkt voor Foam en bent regisseur. Waar hou je je de hele dag mee bezig?

Naast mijn werk bij Foam heb ik ook een eigen studio waar ik aan nieuwe filmconcepten werk. Ik hoop dat ik er op een dag van kan leven, maar dat betekent ook dat ik dan commercieel werk ga doen. Het is in elk geval belangrijk voor me dat ik iets doe wat ik leuk vind en dat is verhalen vertellen in de vorm van beeld.

Zijn er kunstenaars en regisseurs waar je naar opkijkt?

Oh, dat zijn er heel veel. Maar momenteel ben ik in de ban van Harley Weir en Petra Collins, allebei fotografen. Hun portfolio is een mix van commercieel en eigen werk, maar ze behouden altijd hun eigen stijl. Dat is iets wat ik heel tof vind.

