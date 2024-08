In de nieuwe video van Lohaus zie je hoe bevrijdend zinvol geweld is

Ik ben in mijn jeugd altijd aardig braaf geweest. Mijn rebelse uitspattingen gingen niet verder dan af en toe belletje lellen en snoepjes stelen uit de drogisterij. Ik heb ooit eens een ruit kapot gemaakt, maar dat was per ongeluk, dus dat telt niet. Mijn vrienden en ik dachten graag dat we erg stoer waren, maar dat valt met de kennis van nu flink tegen. Zeker als ik de nieuwe clip van Lohaus bekijk.

Het is erg bevredigend om deze echte stoere jongen vol overgave met zijn knuppel iets heel groots te zien slopen. Bijvoorbeeld: een nietsvermoedende auto die van z’n pensioen aan het genieten is op een schroothoop. Bij elke klap wens ik dat ik degene ben die ‘m uitdeelt. Het heerlijk relaxte nummer maakt dit agressieve tafereel bijna dromerig. Als hij klaar is, laat hij zijn knuppel vallen en keert zijn meesterwerk hijgend de rug toe. Door zijn donkere zonnebril zullen we nooit weten of hij met een blik van voldoening of afkeer de camera in kijkt. Wat ik wel weet is dat ik direct een knuppel voor mezelf ga fiksen.

Bekijk de clip voor Circus hierboven.