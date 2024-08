In de nieuwe video voor ‘Young’ gaat Bonne Aparte op het boevenpad

Wie bedacht heeft dat die gasten van de Rotterdamse band Bonne Aparte los mogen lopen moet even op het matje worden geroepen. In hun nieuwe video voor Young escaleert vrijwel alles, en de single is dan ook een potje herrie waar je U tegen zegt. Prop zo’n band vervolgens in een Fiat Panda die allang naar de schroot had gemoeten en je kunt er van uitgaan dat er die nacht ergens een omaatje de politie gaat bellen, zeker als die engerds ook nog eens een panty dragen als bivakmuts.

Op 2 februari komt hun nieuwe album Scalps uit, maar als dit zo doorgaat zien we Bonne Aparte daarvoor nog terug bij opsporing verzocht. Voor nu kun je de nieuwe video hierboven bekijken.