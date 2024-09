In de T-Room kom je samen voor cocktails, een vet huisfeestje en retrogames

Dat festivals fantastisch zijn hoeven we jou als woeste muziekliefhebber niet te vertellen. De grootsheid, de shows, de avonturen; wie houdt daar niet van? Maar ook de meest doorgewinterde feestmeesters willen soms op een groot festival wat afwisseling. Juist door op een wat intiemere plek te hangen, los te gaan met vrienden en nieuwe mensen te ontmoeten. Tijdens Amsterdam Open Air was die spot er in de vorm van de T-Room, en wij namen er een kijkje.

De Lipton T-Room is een toren met drie etages die aan een meer op het terrein staat. Op de begane grond drink je met je vrienden ijstheecocktails uit pitchers en drapeer je jezelf elegant op een van de vele hangstoelen. Of je gaat lekker zitten aan de keukentafel. Voor de dappere strijders onder ons is daar ook de Pipette Roulette: een spelletje waarbij jij en je maten shotjes voorgeschoteld krijgen waarvan er eentje is gesaboteerd met een hoge dosis pepers. En wat blijkt nou? Leedvermaak is niet alleen de beste vorm van humor, het creëert ook saamhorigheid.

Op de eerste verdieping gaat het ondertussen ook lekker los. Daar is een huisfeestje gaande dat gehost wordt door de heren van Je Suis Energy. Op de bovenste verdieping worden vriendschappen gesmeed. Zo kan je lekker op een bank chillen en Mario Kart spelen, sjoelen of een meedogenloos potje Truth or Dare uitproberen. Bij die laatste worden mensen uitgenodigd om zoals hun ouders te dansen of een onbekende ten huwelijk te vragen. Dat laatste gebeurde ook toen wij er waren. We willen deze kans daarom even aangrijpen om Fred en Marie nog een mooi leven te wensen. Voor de waaghalzen onder ons staat er ook nog een mysterieuze telefoon die je allerlei uitdagingen toefluistert. Weet waar je aan begint.

Had jij hier ook bij willen zijn? Niet getreurd, want de Lipton T-Room staat dit jaar ook op Solar, Concert at Sea, Strafwerk, Into the Woods en vele andere festivals. Tot die tijd kun je hieronder van de foto’s genieten.