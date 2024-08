In de tentjes op Lowlands vind je hondentandenborstels, confetti en katervoer

Veel mensen doen thuis hun best om een aangenaam sfeertje te creëren. Simpele dingen als een paar van die schattige minicactusjes op de vensterbank, een smeulend geurkaarsje op de salontafel en vooral geen Xenos-interieur kunnen voor een hoop gezelligheid zorgen. In je tijdelijk onderkomen op een festival – ook wel een tent genoemd – is dat wel anders. Alles kan, zolang het maar praktisch is: je schoenen stop je linksvoor zodat je er makkelijk bij kan als je moet plassen of kotsen. Schone onderbroeken bewaar je in je rugzak en de vieze deponeer je (hopelijk) in een plastic tasje ernaast. We namen op Lowlands een kijkje in deze broedplaatsen van katers en vreemde geurtjes, en spraken de trotse eigenaren erover.



Stanley (22)

Stanley is een praatgrage jongeman, woonachtig in een villa in Castricum. Van zijn vier huisgenoten is hij de nette van het stel. Zijn sterrenbeeld is Boogschutter en hij is vegetariër.





Noisey: Tering, wat is dit een nette tent. Ben jij een opruimerig type?

Stanley: Ja, ik ga bijvoorbeeld echt heel erg goed op bleekmiddel. Thuis maak ik weleens het hele huis schoon in mijn eentje.



De perfecte huisgenoot. Hoe heb je je zo goed voorbereid op dit weekend?

Ik ben eigenlijk op de gok hiernaartoe gekomen en heb voor de ingang een ticket van een onbekende voor tweehonderd euro gekocht. Ik wist niet eens zeker of ik binnenkwam, maar ik doe dit vaker.



Dan heb je vast een lijstje gemaakt?

Ja, ‘Lowlands Essentials’ heet die lijst. Hier staan dingen op zoals sokken en een schone slip, maar vooral veel eten.



Hoe kies jij je kleding uit voor een festival?

Ik vraag meestal hulp aan mijn goede vriend Denzel. Dan trek ik wat verschillende outfits aan en daarbij kiest hij de perfecte schoenen.

Wat lief. Ik zie hier wat wierook liggen, ben je er zo eentje?

Nee, ik ben geen spiriwiri hoor. Ik geniet heel erg van de geur van wierook en thuis zet ik het ook geregeld aan. Mijn huisgenoten gaan dan altijd zeiken dat het zo stinkt hier.



Je bed is ook helemaal opgemaakt, even kijken of er iets onder de dekens ligt.

Hier gebeurt helemaal niets raars hoor, gisteren maar een paar keer seks gehad of zo.

Vince (23)

Vince is een jongen zonder lievelingseten. Hij heeft zoveel hobby’s dat hij er geen een op kan noemen en binnenkort begint hij aan een nieuwe serieuze baan.





Noisey: Goeiemorgen! Net wakker?

Vince: Ja, wacht even hoor. Ik trek even een onderbroek aan.



Kan je het vinden?

Ja, wacht even. Hij ligt een beetje onderop in mijn tas ergens.

Ik wacht. Heb je verder alles bij je voor Lowlands?

Ik heb serieus van alles in mijn tas gegooid. Broek, trui, sok, handdoek, onderbroek. Al die dingen.

Nog iets vergeten?

Ik heb een hondentandenborstel mee. Mijn moeder heeft sinds kort een labradoodle-pup en zijn tandenborstels waren de enige die ik zo snel kon vinden. Inmiddels is deze al helemaal stuk. Best kut.

Hé, er zit wel een grote vlek op je luchtbed.

Nee, die zat er al hoor. Dat is niks.

Ben je van plan om meisjes te versieren op Lowlands?

Gisteren was ik even verliefd op een meisje. Ze had alleen een vriend dus toen hield het snel op.

Arnoud (23) en Cherise (28)

Arnoud en Cherise zijn een lief stel uit Amsterdam en België. Ze houden van geluid maken en mensen irriteren met een megafoon. Ze liggen vooral veel en lang in de tent tijdens Lowlands.







Noisey: Jullie tent voelt als een groot broeierig liefdesnest. Gebeurt hier de magie?

Cherise: Ja, onze vrienden vinden ons irritant. Ze hebben wel onze tent zo versierd omdat we een jaar samen zijn.

Arnoud: We hebben een latrelatie. Ik kom uit België.

Cherise: We bezoeken elkaar altijd met de flixbus.

Top. Wanneer en hoe sloeg jullie vonk precies over?

Cherise: Vrienden van ons gingen allemaal veel te hard en wij waren de enige die overeind bleven. Toen ging het allemaal heel erg snel. Nu zijn we trouwens weer met precies dezelfde groep.

Is dat nou een kussen met zijn hoofd erop?

Cherise: Ja, want als hij er niet is, mis ik hem heel erg en dan ben ik niet zo alleen.

Overal ligt ook confetti hierbinnen.

Cherise: Ik heb continu confetti aan mijn bil hangen. Als ik ga plassen ligt het ook in de wc-pot.

Arnoud: Er zit nu ook weer een beetje op mijn borst.

Hidde (22)

Hidde is een rustige jongen uit de hoofdstad. Hij houdt van dingen zoals anti-kraak en planten. Van Gucci-petten moet hij niks hebben.





Noisey: Je hebt een trui met je eigen hoofd erop? Ben jij een vlogger of zo?

Hidde: Deze trui is toch lekker?

Hm. Wat heb je verder allemaal aan kleding mee?

Vooral veel sokken en onderbroeken, maar ik heb er natuurlijk wel een beetje over nagedacht. Vrolijke truien, hoedjes en een Louis Vuitton-sjaal van drie euro.

Stiekem ben je wel een modepopje?

Ik denk zeker over mijn kleding na. Lekker geurtje op, brilletje erbij. Dan ga ik wel lekker hoor.

Heb je drugs op?

Nee, ik heb wel voldoende bij me: wat keta, speed en pillen. Het ligt daar te rusten in het zijvakje van mijn tent.

Je tent ziet er redelijk schoon en opgeruimd uit. Hoe ziet thuis je kamer eruit?

Ik heb olijfgroene muren en klimop aan de muren. Verder wat bamboedecoratie om het af te maken. Ik houd wel van styling.

Lonneke (23)

Lonneke is een leuke vrolijke dame met zilvergrijs haar. Ze heeft speciale festivalkleding die ze in het dagelijks leven niet draagt. Ook houdt ze ontzettend veel van katten.



Noisey: Hey Lonneke, hoe gaat het?

Lonneke: Goed! Dit is mijn eerste keer Lowlands en ik vind het heel erg leuk.

Wie ligt er daar naast je in de tent?

Mijn broer. Hij is hier met zijn vriendin, maar zij is ook met twintig andere meisjes hier. Toen had hij zoiets van: later.

Je hebt speciale festivalkleding bij je?

Klopt, thuis draag ik bijna altijd rokjes. Nu is dat niet handig, want je moet je zakken kunnen vullen.

Waarmee?

Muntjes en geld bijvoorbeeld.

Ik zie ook erg veel snoep en snacks liggen. Hebben jullie last van midnight cravings?

Zeker. Tot nu toe eindigt de avond eerst met chips en erna ga ik over op snoepjes en chocolade. Ik heb echt een chocoladeverslaving.

Is er iets wat je echt wil zien straks?

Ik ga voor de dance, want ik ben echt een technomeisje. Lekker dansen en dan straks weer snoepen in de tent. Het blijft trouwens niet alleen bij snoep en chips. Weet je wat ik nou echt lekker vind?

Nou?

Koude erwten uit blik. Zijn nu ook al op trouwens.

