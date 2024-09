In de Tolhuistuin kun je vannacht als allereerste stemmen

Jonna Fraser, Cho, Jairzinho, Bokoesam, Stepherd & Skinto en de echte noordsiders van de THC brengen vanavond een bezoek aan de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. Dit is niet helemaal toevallig, want de Tolhuistuin is één van de tienduizenden stembureaus van Nederland. Toch is het een hele bijzondere stemlocatie, omdat je er al meteen vanaf middernacht kunt stemmen.

De deuren openen om acht uur ’s avonds en tot drie uur ’s nachts kun je jezelf overladen met info en kan je jouw stem uitbrengen, om vervolgens van wat muziek te genieten en biertjes te kantelen.

