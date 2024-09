In de video van ‘Dance’ doet Donnerwetter de grens tussen hond en baasje vervagen

Donnerwetter is, behalve een dekselse band, het geniaalste Duitse woord op ‘überhaupt’ na. Voor tienduizenden scholieren is het de enige reden om Duits niet te laten vallen. Ze worstelen zich dapper door Kafka en Grass, zolang ze maar af en toe keihard Donnerwetter mogen schreeuwen. Vanaf vandaag hoort daar een dansje bij. Het is nog knap lastig en Jim Morrison neemt zijn telefoon niet op om instructies te geven. Gelukkig doen de heren van Donnerwetter in de video voor Dance een paar suggesties. Het is zoiets als je hond uitlaten tijdens een min of meer geslaagde LSD-trip, waarbij de grens tussen hond en baasje vervaagt.

Zaterdag staat Donnerwetter op Noorderslag in de hoop een flinke lading festivaloptredens binnen te hengelen. Voor de zekerheid hebben ze alvast zelf een festival georganiseerd. Op 11 maart is het zover. Het heet Donnerwetter Day, het staat te gebeuren in Luxor Live in thuisstad Arnhem en tijdens hun eigen show nodigen ze in samenwerking met Louise Te Poele acht kunstenaars uit die live op het podium de muziek naar het doek zullen vertalen. Een voorzichtige voorspelling: het zal geen stillevens en zeezichten opleveren.



foto header @ Peter van Hal