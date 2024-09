In de video van ‘Solo’ bespeelt Bokoesam de camera als Doutzen

Bokoesam lijkt eindelijk de aandacht te krijgen die hij als genie dat hij is verdient. Elke dinsdagavond is hij te bewonderen in het progamma Rappers achter de tralies op RTL5 samen met collega’s Mr. Polska, Ronnie Flex en Willie Wartaal, hij gaf onlangs een gastbijdrage op het album van Sef en als klapper op de vuurpijl komt op 12 mei ook nog eens zijn nieuwe album uit. In de eerste video van die plaat voelt hij zich dan ook als een vis in het water, hij waant zich king of the jungle en bespeelt de camera als Doutzen. En dat allemaal als einzelgänger.



Check de video van Solo hieronder en je ziet dat Keizer ook nog een kleine rol speelt in de clip.