Wat is beter, een vis of een vogel?

Deze week is misschien mijn favoriete week van het jaar. Al sinds maandag zijn ornithologen (vogeldeskundigen) en opsologen (viskundigen), verwikkeld in een gigantische, hilarische Twitterbeef. Onder de hashtags #BirdsVsFish en #BirdsVsFishes debatteren ze welke dieren cooler, mooier en dodelijker zijn.

De hashtag verscheen voor het eerst in februari 2016, toen Patrick Doran zijn volgers erop wees dat vogels bosbranden kunnen veroorzaken. Dat vond de man met de serieuze titel Director of Conservation at The Nature Conservancy in Michigan, best dope, en bovendien iets wat die lame vissen van zijn homie Dr. Solomon David, een aquatisch ecoloog, nooit zouden kunnen. #BirdsVsFish was geboren, als grapje tussen twee biologiecollega’s.



Deze kleine Twitterlulz tussen biobuddies Pat en Soly bleef doorgaan, maar afgelopen maandag op 25 september explodeert #BirdsVsFish, na deze tweet van Dr. David:

Volgens Twitter-analysetool Tweetbinder zijn de posts over de vogel-visbeef al bijna 3,5 miljoen keer in Twitterfeeds te zien geweest. Geheel wetenschappelijk onverantwoord zou ik kunnen stellen dat dat bijna zoveel kijkers zijn als seizoen 2 van Game of Thrones had toen het op HBO kwam. Niet slecht voor ongeveer 1.500 Tweets in 4 dagen. En reden genoeg voor ons om je een best-of van deze epische strijd te leveren. (No dragons allowed)



Deze maritieme (toeval?) wetenschapper vind vogels geen big deal, en illustreert dat met een mooiere verwoording: “vissen kunnen dieper leven dan vogels hoog kunnen vliegen kunnen!”

Dr. LaRue heeft het perfecte antwoord paraat: “Nou, die diepst duikende vogel kan dieper duiken dan de hoogste vliegende vis kan vliegen DUSJA.” Zij bestudeert trouwens puma’s, zeehonden en… pinguïns (vogelalert!).



#TeamFish slaat terug door te wijzen op het gebrek aan vreemde vogels: ze lijken allemaal op haviken en dus op elkaar. Over die roze vis links die er een beetje uitziet als een pik, heeft deze tweetende prof trouwens een TEDtalk gegeven: “Blinde holenvissen leren ons iets over prehistorische tijden”.

#TeamBird countert dat vissen nog steeds niet het huis van hun ouders hebben verlaten (Ze doelen daarmee op “levende fossielen” zoals de ca. 400 miljoen jaar oude Coelacant) en dus waarschijnlijk nog nooit een echte relatie hebben gehad. De auteur van deze post zoekt als paleontoloog naar sporen van dinosaurussen en… you guessed it: VOGELS uit de vroege Krijt-periode.

Vissen zijn veel beter in babies maken, pareert de directeur van het Steinhart Aquarium in San Francisco. Mogelijks is dit sluikreclame voor het feit dat onderzoekers uit zijn team als eerste in de wereld erin slaagden om dit minizeepaardje te fokken. Maar zelfs dan vergeef ik het hem, gezien hoe hilarisch dat babyzeepaardje uit zijn vader (ja, vader) gekatapulteerd wordt.

Op een bepaald moment werd de discussie doortrapt:

En dit is misschien wel de elegantste post in de beef:

#TeamBird kwam ook nog aanzetten met wat eruit ziet als de eerste regels van een fish-disstrack.

#TeamFish besloot die diss te counteren met cuteness.

Na zo’n hoge vlucht te nemen, heeft de vogel-versus-vishype ondertussen weer een duik genomen [hier vind je een grafiek die dat mooi aantoont]. Voor #ScienceTwitter is het nu net zoals voor Game of Thrones-fans afwachten tot het volgende grote hoogtepunt. En dat dat er zal komen, staat als een paal boven water. Maar net als in de beste GoT– traditie gebeurt er op het laatste moment toch iets onverwachts. Een nieuw tegenstander, de lynx, gooit het hele speelveld om. Maar is de lynx beter dan zowel vis, als vogel? We zullen op de nieuwe afleveringen van deze epische dierensaga moeten wachten om daar antwoord op te krijgen.