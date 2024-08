In Den Haag werd gisteren gedemonstreerd tegen de veryupping van de stad

Gisteren, op de dag van de arbeid, werd in Den Haag gedemonstreerd tegen gentrificatie. Ongeveer 150 actievoerders trokken door de stad uit protest tegen wat zij de verdrijving van gewone Hagenaars door de rijken noemen. Die zorg is niet geheel ten onrechte: in het afgelopen jaar stegen nergens in Nederland de huizenprijzen harder dan in Den Haag.



Ricardo Veenstra, die actief is bij AFA Den Haag, is een van de organisatoren van het protest. “De stad wordt meer als een handelsproduct gezien dan als een plek waar mensen wonen die er hun sociale netwerk hebben en zich er kunnen ontwikkelen,” zegt hij in een telefoongesprek met VICE. “In Amsterdam zien we de gevolgen al, daar is het al in een vergaand stadium. In Den Haag zien we deze processen nu ook, en daarom vinden wij het belangrijk om daar de aandacht op te vestigen.”

Demonstranten tijdens het protest gisteravond

Ook Arjen Dubbelaar ziet de stijgende huizenprijzen als een probleem. Dubbelaar is gemeenteraadslid in Den Haag voor de Groep de Mos, die bij de verkiezingen van afgelopen maart de grootste partij van de stad werd. We belden hem om te vragen hoe zijn partij tegen de gentrificatie van Den Haag aankijkt. Hoewel hij nadrukkelijk afstand neemt van de demonstratie – “De Groep de Mos heeft helemaal niets met antifascisten,” maakt hij direct duidelijk – zegt ook hij zich zorgen te maken over de stijging van de huizenprijzen.

De Groep de Mos wil iets aan die hoge prijzen doen door sociale huurwoningen te blijven bouwen, en door rekening te houden met starters op de woningmarkt. “Dat zijn werkende mensen die een te hoog inkomen hebben om aanspraak te maken op een sociale huurwoning, maar een te laag inkomen of geen vast werk, waardoor ze geen hypotheek kunnen krijgen. En die zijn aangewezen op betaalbare huurwoningen in de vrije sector. Daar zijn er te weinig van,” zegt hij. Ondertussen wil zijn partij ook vooral inzetten op de leefbaarheid in de stad. “Er moeten genoeg wipkippen zijn, en genoeg parkeerplaatsen. Is het een wijk met heel veel sociale huur, wil je daar dan nog meer sociale huurwoningen bijbouwen?” vraagt Arjen zich af.

“Leefbaarheid en veiligheid zijn stokpaardjes van politici,” zegt Ricardo, “terwijl je juist in armere wijken ziet dat de sociale cohesie daar veel groter is. Mensen hebben een veel groter sociaal netwerk. Dus als jij een buurt transformeert in een duurdere wijk, vallen ook al die sociale contacten uiteen. Wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd. Uiteindelijk gaat het erom hoe mensen zich in hun wijk voelen.”

Volgens Ricardo zijn er verschillende manieren om gentrificatie tegen te gaan. “Er is bijvoorbeeld een straat in Den Haag, de Roggeveenstraat. Daar zouden de sociale huurwoningen verkocht worden. Daar hebben de bewoners zich verenigd, die hebben een plan gemaakt en gezegd: we gaan deze huizen coöperatief kopen, en dan huren wij van de stichting waarmee we dat kopen, zodat de huren op sociaal woningbouw-niveau blijven, of zelfs nog lager.”

De demonstratie van gisteren was niet de eerste actie tegen gentrificatie. Eerder werd al de deur van een projectontwikkelaar dichtgemetseld, en gisteren werd in Scheveningen een spandoek opgehangen met de tekst “Niet wijken voor de rijken.”

Volgens Ricardo is het vooral belangrijk dat de politiek zich inzet voor de burgers van de stad, en zich minder op geld richt. “Je ziet dat mensen die een lager inkomen hebben inwisselbaar zijn voor politici,” zegt hij. “Voor hen maakt het niet uit dat je ergens woont en het daar fijn hebt, je sociale netwerk hebt, daar bent opgegroeid. Dat doet niet ter zake. Als ze daar iets kunnen bouwen waar vet geld verdiend aan kan worden, dan is het voor jou gewoon tijd om op te rotten. Dat is de mentaliteit die er heerst. En dat is in mijn ogen verschrikkelijk fout.”

Fotograaf Chris Pugmire was gisteren bij de demonstratie in Den Haag. Bekijk hieronder de foto’s die hij maakte: