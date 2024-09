In Denemarken ligt een mysterieuze steen midden op de weg

Als je laatste tijd toevallig door Denemarken hebt gereden, heb je misschien de schrik van je leven gekregen door een enorme kei midden op de weg. Vrees niet, want het is geen echte zwerfkei. En nee, je hallucineerde ook niet. Wurf III is een kunstwerk van de Duitse studio Borgman | Lenk, en het derde deel van het project Wurf (Gooi). De kei is geplaatst op een weg in Denemarken, en ook al lijkt hij van steen te zijn, is het eigenlijk een abstract kunstwerk gemaakt van hout en papier-maché.

Omdat het mysterie rondom de kei een cruciaal deel is van het kunstwerk willen Anna Borgman en Candy Lenk niet veel kwijt over hoe het tot stand is gekomen, hoe het op een verlaten weg in Denemarken kwam te liggen en voor hoe lang het daar lag. “Een belangrijk deel van het kunstwerk zijn de vragen die je stelt als je de kei ziet, dus we willen de antwoorden niet al te snel verklappen aan de kijkers,” vertelt het duo.

Wurf begon in een tuin ergens in Berlijn. Het eerste kunstwerk, Wurf 1, werd in een broeikas geplaatst, waar het, een beetje zoals in een couveuse, gevangen zat in een glazen behuizing. Wurf II was een kunstwerk in een Duits klooster. In dit geval wekten Borgman en Lenk de illusie dat een heel zwaar voorwerp vlak boven de grond aan een heel dun touwtje hing . Het nieuwste kunstwerk werd midden op een uitgestrekte weg in Denemarken geplaatst. De bedoeling is dat het de snelheid van de auto’s vermindert op een weg in de buurt van de Deense stad Silkeborg.

Het verband tussen de drie kunstwerken is misschien niet meteen duidelijk, maar ze hebben allemaal te maken met het concept van een steen die gegooid wordt en de afstand die hij aflegt. “Het project heeft te maken met de relatie tussen kunst en ruimte. In elke fase van het project wordt de abstracte steen in een nieuwe context geplaats. Wij noemen het ‘gooi’, als een soort metafoor voor transportatie. De steen wordt keer op keer gegooid en elke keer komt hij in een nieuwe situatie terecht. Het vertelt een verhaal. De omgeving geeft betekenis aan de steen.”

Wurf lijkt inderdaad op een verhaal over een steen die opgroeit en ontwikkelt door zijn omgeving. In de eerste installatie zat de steen in een couveuse. De tweede keer zat het nog steeds vast. Maar in de derde installatie is het alsof Borgman en Lenk de navelstreng hebben doorgeknipt en de steen de wijde wereld in hebben gestuurd. Nu moet hij, net als wij, zijn eigen weg vinden. Dit verhaal is makkelijk te interpreteren en past dus bij de opvatting van het duo dat het kunstwerk moet worden bekeken zonder al te veel informatie. “Als je de foto’s bekijkt van het tafereel hoor je de tijd te nemen om te reflecteren en moet je dus niet meteen een oordeel klaar hebben,” vertellen ze. “We kunnen jullie echter wel verzekeren dat de steen er is gelegd met toestemming van de Deense overheid. Anders was het kunstwerk er niet van gekomen.”

Ga naar de website van Borgman | Lenk voor meer van hun werk.