In deze chat-app betaal je per getypt karakter

Op donderdagochtend kondigde ontwikkelaar en ondernemer Marc Köhlbrugge de lancering van Expensive Chat aan, een publieke chatroom waar iedereen 10 cent betaalt per getypt karakter.

In een tweet zei Köhlbrugge dat Expensive Chat een “sociaal experiment is om te zien wat er gebeurt als een chatroom niet gratis is, maar waar ieder bericht je harde cash kost.” Betalen voor de chat, die ten tijde van het schrijven van dit stuk niet werkte, loopt via Stripe of je creditcard.

Het kan best zijn dat Expensive Chat aantoont dat mensen hun gedrag aanpassen als er geld op het spel staat, of dat het een commentaar biedt op microtransacties en in-app aankopen, maar dat was niet per se de bedoeling. Expensive Chat, zo vertelt Marc aan Motherboard, is voornamelijk gemaakt om geld mee te verdienen.

“Als ik heel eerlijk ben, ben ik ermee begonnen omdat ik het een grappige manier vond om wat geld te verdienen,” aldus Köhlbrugge in een Twitter DM aan Motherboard.

Toen we vroegen waar het geld heenging was zijn antwoord: “Naar mij.” Hij heeft naar eigen zeggen tot op heden zo’n 90 euro verdiend.

Beeld: Testbeeld van wip.chat voor Expensive Chat.

Ook vertelde Köhlbrugge aan Motherboard dat hij Expensive Chat wil uitbreiden tot een lopend bedrijf.

“Ik overweeg om het uit te bouwen tot een serieuzer product, waar beroemdheden en professionals betaalde chats kunnen organiseren, en de opbrengsten naar goede doelen of zo gaan,” schreef hij. “Bijvoorbeeld een chat met Kanye West, waar ieder bericht een tientje kost, en al het geld naar zijn goede doel gaat. Maar het zal je niet ontgaan zijn dat ik nog wat technische mankementen moet fixen voordat ik het serieuzer kan gaan aanpakken.”

Köhlbrugge is de oprichter en het hoofd van WIP (Work In Progress), een website waar ondernemers kunnen deelnemen aan groupchats om lopende projecten te bespreken. Deelnemen kost 18 euro per maand, en Köhlbrugge claimt zo’n 35.000 euro per jaar te verdienen aan de site. Hij beheert ook een website voor startup-vacatures en een site om startups te ontdekken, BetaList.

Köhlbrugge lanceert ook iedere paar maanden een experimentele site om te kijken of hij wat extra geld kan verdienen, zegt hij. Een jaar of drie geleden, gaat hij verder, bracht hij zo highscore.money uit, een spel waar gebruikers zichzelf een weg naar de top van een leaderboard konden kopen.

Volgens Köhlbrugge heeft hij toen in 24 uur zo’n 2200 euro verdiend, maar zodra de hype afnam deden ook zijn inkomsten dat; uiteindelijk bleef de teller steken op 2262 euro.

“Aangezien het vrij makkelijk verdiend geld is, gebruik ik het meestal om iets leuks mee te doen. Wat ik verdiende aan highscore.money heb ik gebruikt om een reis naar Azië te betalen,” schrijft Köhlbrugge. “Dus afhankelijk van hoeveel ik ga verdienen aan Expensive Chat doe ik misschien wel weer zoiets. Ik ben nu ook op reis – ik leef als een digitale nomade, momenteel ben ik in Bali – dus ik moet telkens iets nieuws blijven bedenken.”

Expensive Chat is dus geen meta-commentaar op de manier waarop we online communiceren en geld verdienen, maar het is ook geen oplichterij. Gewoon een goed idee.